Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Шоу-бізнес arrow Український режисер Голубков обдурив Мінкульт, щоб знімати кліпи пропутінським зіркам: деталі arrow

Український режисер Голубков обдурив Мінкульт, щоб знімати кліпи пропутінським зіркам: деталі

9 березня 2023 18:55
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Тарас Голубков
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Мінкульт надав дозвіл на тимчасовий виїзд для українського режисера Тараса Голубкова з 14 по 30 листопада 2022 року. Голубков попросив дозволу на виїзд, щоб зняти документальний фільм про війну в Україні The War Diary, а насправді поїхав до москви знімати кліпи російським артистам.

Про це повідомляє KP.UA з посиланням на коментар Міністерства культури та інформаційної політики. 

Читайте також:

Прохання про виїзд за кордон

У відомстві зазначили, що надали Голубкову дозвіл на виїзд з 14 по 30 листопада минулого року. 

Міністерство запевнило, що Голубков надав усі підтверджуючі документи для даної поїздки. Також нам показали супроводжуючий текст самого режисера, яким він пояснював важливість своєї "місії" за кордоном.

"Було створено проєкт The War Diary. Основне інформаційне завдання — показати європейській аудиторії цілісну картину, а через документальну форму максимально донести проблематику до глядача. Центром кожного оповідання є справжні люди, які опинилися у складних обставинах війни. Цінність даного проєкту — це своєрідний "прямий ефір", фіксація абсолютно реальних подій! Будь-хто з будь-якої точки світу може побачити історії людей, які зустрілися віч-на-віч з такою страшною трагедією, як війна", — розповіли у Мінкульті. 

У проєкті зазначалися такі теми:

  • Волонтерство як явище українського протистояння.
  • Голос деокупованих територій.
  • Історія відновлення життя з перших вуст після окупації.
  • Бізнес під час війни. Нові реалії.
  • Життя в окупації. Історія людей, які жили чи продовжують жити на окупованих територіях.
  • Життя за межами України. Період адаптації у Європі, навчальний процес дітей, життя впродовж 7 місяців війни.

"На початку жовтня я звертався до вас за дозволом на виїзд для проведення зйомок для документального проєкту The War Diary з латвійським продакшном Porta Bonanza SIA. Наразі ми успішно провели зйомку у Варшаві, але в нас сталася непередбачена ситуація - герої другої серії не можуть брати участь у зйомках за станом здоров'я. Тому ми змушені перенести знімальний процес на інші дати. Разом з продакшном Porta Bonanza SIA вирішили перенести знімальні дні на коридор дат з 14 листопада до 30 листопада. Буду дуже вдячний вам за відповідь, тому що для нас це необхідно, щоб спланувати знімальні дні у цей період дат", — заявляв Голубков у зверненні до Мінкульту. 

Замість Варшави подався до Москви

8 березня вийшов кліп російської виконавиці Клави Коки. В описі під відео в YouTube режисером ролика вказаний Макс Ірман. Проте український актор Сергій Главчев, який брав участь у зйомці, у пості у Facebook згадав як творця кліпу іншого українця – Тараса Голубкова. Пізніше артист виправив публікацію, видаливши згадку про Тараса. 

Голубков на запити видання з проханням прокоментувати інформацію не відповів. Проте у сюжеті російського каналу "МУЗ ТВ" про зйомки цього кліпу можна побачити Голубкова за режисерським пультом.

Тарас Голубков відомий як автор відеокліпів для гурту "Скрябін" ("Дельфіни"), Melovin, Артема Пивоварова ("Рандеву"), Jerry Heil ("Тук-тук-тук"). У росії знімав відео для Zivert, Клави Коки та Філіпа Кіркорова.

Нагадаємо, раніше скандальний стендап-комік та учасник подкасту Srakadupa Андрій Щегель втік з України до Туреччини, скориставшись дозволом від Міністерства культури та інформаційної політики. 

В інтерв'ю журналісту Роману Скрипіну комік розповів, що втік з України та вже має три повістки до воєнкомату. Також ми писали, що через цей скандал Кабмін перегляне умови виїзду чоловіків за кордон.

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

20:09У Запоріжжі чути вибухи: що відомо

20:00 Одеські поліцейські дають поради для безпеки дітей в Інтернеті

19:57 "Манчестер Юнайтед" розглядає можливість придбання Гаррі Кейна

Новина з відео

19:50 У Грузії активісти продовжують протестувати попри заяву про відкликання закону про "іноагентів"

19:44 Зеленському вдруге відмовили у виступі на церемонії вручення "Оскара", — ЗМІ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

19:28 Окупанти розповідають про ставлення до війни: аудіоперехоплення

19:20 Нирки — головний фільтр організму: як піклуватись про їх здоров'я

19:15 ЗСУ знищили пункт управління і три склади боєприпасів ворога, — Генштаб

Новина з відео

19:15 Як зробити домашній пісний майонез: ТОП три найсмачніші рецепти

19:08 На Херсонщині російські мародери вивозять награбоване майно вантажівками, — Генштаб

Новина з відео

19:50 У Грузії активісти продовжують протестувати попри заяву про відкликання закону про "іноагентів"

Новина з відео

19:28 Окупанти розповідають про ставлення до війни: аудіоперехоплення

Новина з відео

19:15 Як зробити домашній пісний майонез: ТОП три найсмачніші рецепти

Новина з відео

18:40 Олександрівська лікарня у Києві залишилася без опалення та гарячої води, — Кличко

Новина з відео

18:28 У столиці Болгарії політик назвав "фашистським" та викинув з балкона мерії прапор України

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

18:00Економія на всьому, окрім їжі та комунальних, — як зараз живуть одесити, дізнавалися Новини.LIVE

Новина з відео

17:57 Гайдай розповів, що відбувається на Луганщині та чи допомагає рф рідкісна техніка

Новина з відео

17:27 Пропутінський репер Птаха прикинувся, що попав під обстріл ЗСУ у "ДНР": для чого він збрехав

Новина з відео

16:21 У росії в ефірі телебачення та радіо оголосили про ядерну загрозу

Новина з відео

16:08 "Авіапрорив на "Азовсталь": вийшов перший фільм із документальної трилогії Артема Шевченка

Ексклюзив

18:00Економія на всьому, окрім їжі та комунальних, — як зараз живуть одесити, дізнавалися Новини.LIVE

Ексклюзив

13:52росія завдала потужного удару по Україні та випустила дорогі "Кинджали": аналіз атаки

12:23Роботодавці через кадровий голод підвищують зарплати: що пропонують

Новина з фото

08:05День народження Кобзаря: образ Шевченка в мемах українців

07:23Підвищення пенсій в Україні: кому доплатять 1 тис. гривень

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

23:13Тариф на електрику зміниться: які ціни можуть побачити українці у квітні

Новина з фото

20:15 Знаменитості, які бачили НЛО та вірять у прибульців

19:00"Золоте свято": вартість квітів на одеському Привозі

Ексклюзив

17:50Як український бюджет пережив перший місяць другого року війни

Ексклюзив

12:20Скандальний законопроєкт спровокував масштабні протести у Грузії: чи пахне там росією

Актуальне по темі

None 9 Березень 20:17

У Запоріжжі чути вибухи: що відомо

None 9 Березень 15:10

Одеські поліцейські дають поради для безпеки дітей в Інтернеті

None 9 Березень 19:55

"Манчестер Юнайтед" розглядає можливість придбання Гаррі Кейна

None 9 Березень 19:57

У Грузії активісти продовжують протестувати попри заяву про відкликання закону про "іноагентів"

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB