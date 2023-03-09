Український режисер Голубков обдурив Мінкульт, щоб знімати кліпи пропутінським зіркам: деталі

Тарас Голубков

Мінкульт надав дозвіл на тимчасовий виїзд для українського режисера Тараса Голубкова з 14 по 30 листопада 2022 року. Голубков попросив дозволу на виїзд, щоб зняти документальний фільм про війну в Україні The War Diary, а насправді поїхав до москви знімати кліпи російським артистам.

Про це повідомляє KP.UA з посиланням на коментар Міністерства культури та інформаційної політики.

Прохання про виїзд за кордон

У відомстві зазначили, що надали Голубкову дозвіл на виїзд з 14 по 30 листопада минулого року.

Міністерство запевнило, що Голубков надав усі підтверджуючі документи для даної поїздки. Також нам показали супроводжуючий текст самого режисера, яким він пояснював важливість своєї "місії" за кордоном.

"Було створено проєкт The War Diary. Основне інформаційне завдання — показати європейській аудиторії цілісну картину, а через документальну форму максимально донести проблематику до глядача. Центром кожного оповідання є справжні люди, які опинилися у складних обставинах війни. Цінність даного проєкту — це своєрідний "прямий ефір", фіксація абсолютно реальних подій! Будь-хто з будь-якої точки світу може побачити історії людей, які зустрілися віч-на-віч з такою страшною трагедією, як війна", — розповіли у Мінкульті.

У проєкті зазначалися такі теми:

Волонтерство як явище українського протистояння.

Голос деокупованих територій.

Історія відновлення життя з перших вуст після окупації.

Бізнес під час війни. Нові реалії.

Життя в окупації. Історія людей, які жили чи продовжують жити на окупованих територіях.

Життя за межами України. Період адаптації у Європі, навчальний процес дітей, життя впродовж 7 місяців війни.

"На початку жовтня я звертався до вас за дозволом на виїзд для проведення зйомок для документального проєкту The War Diary з латвійським продакшном Porta Bonanza SIA. Наразі ми успішно провели зйомку у Варшаві, але в нас сталася непередбачена ситуація - герої другої серії не можуть брати участь у зйомках за станом здоров'я. Тому ми змушені перенести знімальний процес на інші дати. Разом з продакшном Porta Bonanza SIA вирішили перенести знімальні дні на коридор дат з 14 листопада до 30 листопада. Буду дуже вдячний вам за відповідь, тому що для нас це необхідно, щоб спланувати знімальні дні у цей період дат", — заявляв Голубков у зверненні до Мінкульту.

Замість Варшави подався до Москви

8 березня вийшов кліп російської виконавиці Клави Коки. В описі під відео в YouTube режисером ролика вказаний Макс Ірман. Проте український актор Сергій Главчев, який брав участь у зйомці, у пості у Facebook згадав як творця кліпу іншого українця – Тараса Голубкова. Пізніше артист виправив публікацію, видаливши згадку про Тараса.

Голубков на запити видання з проханням прокоментувати інформацію не відповів. Проте у сюжеті російського каналу "МУЗ ТВ" про зйомки цього кліпу можна побачити Голубкова за режисерським пультом.

Тарас Голубков відомий як автор відеокліпів для гурту "Скрябін" ("Дельфіни"), Melovin, Артема Пивоварова ("Рандеву"), Jerry Heil ("Тук-тук-тук"). У росії знімав відео для Zivert, Клави Коки та Філіпа Кіркорова.

Нагадаємо, раніше скандальний стендап-комік та учасник подкасту Srakadupa Андрій Щегель втік з України до Туреччини, скориставшись дозволом від Міністерства культури та інформаційної політики.

В інтерв'ю журналісту Роману Скрипіну комік розповів, що втік з України та вже має три повістки до воєнкомату. Також ми писали, що через цей скандал Кабмін перегляне умови виїзду чоловіків за кордон.