Участники шоу "Голос країни-13" в рядах ВСУ

Защитники нашей страны на телешоу "Голос країни-13". Коллаж: Новини.LIVE

Уже сегодня стартует новый этап музыкального проекта "Голос стране-13" — "вокальные батллы", которые выйдут в обновленном формате и по новым правилам. Среди 40 участников, прошедших слепые прослушивания молодой ветеран войны и командир одного из взводов в Одесской области.

Новини.LIVE подробнее расскажет о героях нового сезона телешоу, отмечающих сегодня День защитника и защитниц Украины.

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Юрий Городецкий на шоу "Голос країни-13"

Юрий — уроженец Одесской области, командир взвода в 28-й отдельной механизированной бригаде имени Рыцарей Зимнего Похода. Он отвечает за сопровождение военных колонн, перемещения техники и военных. У Юрия в подчинении 22 военнослужащих.

"Музыка в моей жизни была с детства. С первых классов я выступал в деревенском клубе. Приезжал к своим товарищам в разные подразделения, просто делал им маленькие концерты. Блютуз колонка, гитара — спел, посмеялись, потанцевали. Люди немного перезагружаются", — сказал в видеовизитке 25-летний Городецкий.

Защитник Украины — поклонник академической музыки. На сцене "Голосу країни" он спел гимн столицы Украины — "Києве мій". К Городецкому повернулись звездные тренеры певица Надя Дорофеева (DOROFEEVA) и музыкальный продюсер Иван Клименко.

В команду первой военный и пошел. Видео с выступлением Юрия набрало уже более 380 тысяч просмотров

В 18 лет Юрий вступил в ряды ВСУ. Тогда у него родился первый сын (всего у него их двое). Вокалист говорит, что для него важно, чтобы дети росли и жили в свободной европейской стране, ведь теперь каждый уголок родной земли дороже отдыха за границей. Каждый раз идя на передовую, Юрий не забывает о гитаре и каждая такая командировка не проходит без его концерта.

Супруга Городецкого также служит в ВСУ. Она появилась в видео Наталии Могилевской, когда та записывала свой трек с талантливым военнослужащим. На TikTok Юрия подписаны почти 140 тысяч фолловеров.

Михаил Панчишин (Ptashkin) на шоу "Голос країни-13"

Выступление 25-летнего львовянина, исполнившее на сцене авторскую песню "Невідомий герой", произвело фурор среди звездных тренеров и зрителей в зале. Свои кресла развернули все знаменитости.

В самом начале полномасштабной войны Михаил записался в ряды ВСУ и провел в подразделении почти год. Сначала он с побратимами участвовал в освобождении Ирпеня. Затем их подразделению дали задачу поехать в Бахмут.

"Враг воюет очень подло, ведь я лично видел фосфорные боеприпасы в Бахмуте. Тогда мы зашли в сам ад: 7 дней непрерывного обстрела. Во время боев я получил контузию, у меня были постоянные сотрясения головы от взрывной волны. Я терял сознание, потом видел, как выносили тела наших бойцов. Однажды орки взяли нас в кольцо и тогда я подумал: господи, если я выберусь живым, то я сделаю так, чтобы об этом бое не забыл никто, чтобы не забыли парней, павших за нашу свободу", — рассказал Панчишин.

Молодой защитник страны частично лишился слуха и был комиссован по состоянию здоровья. После многочисленных госпиталей и реабилитаций врачам так и не удалось восстановить здоровье бойца, тогда командир сказал ему: "Если больше не можешь воевать, пиши песни об украинских солдатах, об армии, прославляй наш подвиг".

Это и вдохновило Михаила прийти на телепроект. В итоге молодой ветеран пошел в команду Артема Пивоварова.

До участия в шоу "Голос країни" Михаил выпустил на своем YouTube канале несколько клипов. Релиз первого на русскоязычный трек "Вода ледяная" прошел еще в октябре 2018 года.

Последнее видео вышло на песню "Я солдат" в июне этого года. В клипе снимались побратимы с которыми Панчишин бок о бок воевал с начала полномасштабного вторжения. Речь идет о бойцах подразделения "Бойові Бобри".

Напомним, ранее мы писали, что украинские знаменитости публиковали в соцсетях по случаю Дня защитников и защитниц. Также мы рассказывали, кто из артистов сейчас защищает нашу страну в рядах ВСУ.