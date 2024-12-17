Участница "Холостяка 11" Надин Медведчук рассказала о знакомстве с Илоном Маском

Блогер Надин Медведчук. Фото: instagram.com/nadin5_/

Участница "Холостяка 11" Надин Медведчук рассказала поклонникам о знакомстве с основателем SpaceX Илоном Маском. По ее словам, мультимиллионер "не одевает корону" во время общения с простыми людьми.

Об этом она рассказала в интервью журналистке Марии Чаплин.

Читайте также:

Надин Медведчук об Илоне Маске

Надин рассказала, что познакомилась с Маском во время благотворительной встречи. Девушка интересовалась у основателя SpaceX вопросами миграции из Канады в Америку. Блогеру импонирует, что известный во всем мире мультимиллионер общался с ней, как простой человек.

"Его мама переехала из Канады в Америку, это был очень долгий процесс и меня интересовала миграция. Он нормально со мной общался, словно мы знакомы целый год. Потом сказал, как я поеду обратно в Нью-Йорк, могу улететь с ними", — поделилась бывшая участница "Холостяка".

Надин сравнила Маска со звездами в Украине. По ее словам, с ними наладить контакт гораздо труднее.

"В Украине было наоборот, звезды считают себя мирового масштаба и с обычными людьми просто так не будут говорить, потому что они так круты", — добавила она.

Ранее Александр Терен отреагировал на клевету о его ранениях, которые начали распространяться в сети.

Также мы рассказывали, как прошел седьмой выпуск шоу "Холостяк" и кто из девушек покинул проект в шаге от полуфинала.