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Участница "Холостяка" шокировала жесткими запретами на проекте

15 декабря 2024 21:15
Карина Шовенко - Редактор
Карина Шовенко
Редактор
Запрещающие участникам на шоу "Холостяк" - детали
Бывшая участниця шоу "Холостяк" Вероника Дорошко. Фото: instagram/dear.veronika
Карина Шовенко - Редактор
Карина Шовенко
Редактор

Участница 13-го сезона шоу "Холостяк" Вероника Дорошко рассказала о запретах на проекте. Оказалось, что у девушек не было с собой ни телефонов, ни книг.

Девушка дала интервью "РБК-Украина".

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На проекте запрещали иметь телефон, книги и другие личные вещи.

"Ничего нельзя было. Хотя мы взяли, конечно, с собой, но это все осталось на канале. Мои метафорические карты, условно говоря, или что-то еще. Это забрали, объясняя это тем, что мы должны быть включены в рабочий процесс. Мы ведь не будем общаться друг с другом, если одна из нас пошла читать, другая в телефоне", — рассказала Вероника Дорошко.

Девушки на шоу медитировали, занимались пилатесом, а также гуляли в лесу, который находился рядом.

"Психологически это сложно. Мне хотелось нарушать это правило, конечно. Ну, потому, наверное, такие эмоции настоящие потом на камеру, потому что мы все имели возможность их проживать, прокрутить в течение всех этих дней", — рассказывала бывшая участница.

Холостяк
Шоу "Холостяк". Фото: СТБ

Единственные новости, которые получали участницы, это уведомление о воздушной тревоге. Об этом сообщали редакторы проекта.

"Без телефона первая неделя была в принципе незаметной, честно говоря, потому что первая неделя она была очень насыщена новыми людьми, новыми событиями. И если мы первую вечеринку снимали двое суток, там, конечно, не до телефона было. Оно лишь кажется, что у тебя много свободного времени и ты можешь сидеть в телефоне. Но на проекте такой возможности не было", — рассказала Вероника.

Напомним, брат Александра Терена пропал без вести на фронте. Также мы рассказывали, как прошел седьмой выпуск шоу "Холостяк". Терен еще ближе познакомился с девушками и выбрал трех ближайших его сердцу.

шоу Холостяк шоу Любовь телевидение Александр "Терен" Будько

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