Що забороняють учасникам на шоу "Холостяк" — деталі

Ексучасниця шоу "Холостяк" Вероніка Дорошко. Фото: instagram/dear.veronika

Ексучасниця 13-го сезону шоу "Холостяк" Вероніка Дорошко розповіла про заборони на проєкті. Виявилось, що дівчата не мали з собою ні телефонів, ні книжок.

Дівчина дала інтервʼю "РБК-Україна".

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На проєкті забороняли мати при собі телефон, книжки та інші особисті речі.

"Нічого не можна було. Хоча ми взяли, звісно, з собою, але це все залишилося на каналі. Мої метафоричні карти, умовно кажучи, чи ще щось. Це забрали, пояснюючи тим, що ми маємо бути ввімкнені в робочий процес. Ми ж не будемо комунікувати одна з одною, якщо одна з нас пішла читати, інша в телефоні", — розповіла Вероніка Дорошко.

Дівчата на шоу медитували, займались пілатесом, а також гуляли в лісі, який був поруч.

"Психологічно це складно. Мені хотілося порушувати це правило, звісно. Ну, тому, мабуть, такі емоції справжні потім на камеру, тому що ми всі мали можливість їх проживати, прокрутити протягом усіх цих днів", — розповідала колишня учасниця.

Шоу "Холостяк". Фото: СТБ

Єдині новини, які отримували учасниці, це сповіщення про повітряну тривогу. Про це повідомляли редактори проєкту.

"Без телефону перший тиждень був в принципі непомітним, чесно кажучи, тому що перший тиждень був дуже насичений новими людьми, новими подіями. І якщо ми першу вечірку знімали дві доби, там, звісно, не до телефона було. Вона лише здається, що в тебе багато вільного часу і ти можеш сидіти в телефоні. Але на проэкті такої можливості не було", — розповіла Вероніка.

Нагадаємо, брат Олександра Терена зник безвісти на фронті. Також ми розповідали, як минув сьомий випуск шоу "Холостяк". Терен ще ближче познайомився з дівчатами та вибрав трьох найближчих його серцю.