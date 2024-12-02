Холостяк-13 — участница призналась, что потеряла ребенка

Виктория Клочко. Фото: instagram.com/vikusia_klochko

Участница 13 сезона шоу "Холостяк", тату-мастер Виктория Клочкова, сделала откровенное признание. На свидании с главным героем Александром Тереном девушка рассказала, что потеряла ребенка.

О болезненном воспоминании Виктория рассказала во время индивидуального свидания с холостяком в пятом эпизоде.

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В прошлом выпуске во время видеообращения к холостяку девушка сказала, что не хочет иметь детей, о которых он мечтает. Александр решил откровенно поговорить с Викторией и узнать, что стало причиной такого решения.

На увиденные тату-мастер все же решилась рассказать холостяку о своих болезненном опыте. Виктория призналась, что во время прошлых отношений она забеременела, но потеряла ребенка.

"Я была беременна, но потеряла ребенка. Я это очень больно пережила на самом деле. И парень меня не поддержал. Когда я позвонила ему, он даже из больницы меня не забрал. Мне было тогда очень больно", — рассказала девушка.

Виктория Клочко и Александр Терен. Фото: instagram.com/holostyakstb

Все это время тату мастерицы считала себя виновной в случившемся, ведь в тот период много работала и не

"Я осталась наедине с этими эмоциями, с чувством вины: что это я виновата — своими действиями какими-то, поступками, тем, что я была невнимательна к своему организму. Я тогда очень много работала. Не знала просто, что я беременна. Несколько месяцев у меня была задержка, но я не обращала внимание не себя. Из-за меня погибла маленькая жизнь. Из-за того, что я невнимательно относилась к себе, не слышала каких-то знаков своего организма. Если бы я тогда обратила внимание на это, пошла на обследование, возможно, было бы сейчас по-другому" , — поделилась участник.

История Виктории очень задела Александра. По словам холостяка, он и подумать не мог, что бывший парень мог так поступить с ней. Терен поддержал девушку и был благодарен за то, что она открылась ему.

Александр Терен и Виктория Клочко. Фото: instagram.com/holostyakstb

Ранее Александр Терен оправдался за поцелуи с участниками на шоу.

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