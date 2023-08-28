Украина на "Евровидении-2024": стало известно, кто станет музыкальным продюсером Нацотбора

Украина примет участие в конкурсе "Евровидение-2024". Фото: instagram.com/suspilne.eurovision/

Суспільне Мовлення подтвердило участие Украины на "Евровидении-2024". Также определили, кто стал музыкальным продюсером национального отбора.

Об этом говорится на официальной странице "Суспільного" в социальной сети.

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"Суспільне" объявило, что второй раз музыкальным продюсером Нацотбора будет известный певец Pianoбой, настоящее имя которого Дмитрий Шуров.

"На связи Дмитрий Шуров — музыкальный продюсер Нацотбора на "Евровидение-2024". Уже очень-очень скоро начнется прием заявок и новый сезон "Евровидения" в Украине. Поэтому, включайтесь, нам с вами нужно создать и выбрать ту самую непревзойденную песню, которая представит Украину, которой будет гордиться Украина и которая зажжет новую звезду из Украины на весь мир. В этом году сюрприз для вас: вы сможете выбрать одного из финалистов", — рассказал Дмитрий Шуров.

"Евровидение-2024" пройдет в Швеции после победы Loreen с песней "Tattoo". Полуфиналы конкурса состоятся 7 и 9 мая, а финал — 11. Украине в 2024 году придется сразиться за место в большом финале. Представителя от Украины изберут путем открытого Нацотбора, прием заявок на участие начнется скоро.

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