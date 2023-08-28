Україна на "Євробаченні-2024": стало відомо, хто стане музичним продюсером Нацвідбору

Україна візьме участь у конкурсі "Євробачення-2024". Фото: instagram.com/suspilne.eurovision/

Суспільне Мовлення підтвердило участь України на "Євробаченні-2024". Також визначили, хто став музичним продюсером Національного відбору.

Про це йдеться на офіційній сторінці "Суспільного" у соціальній мережі.

Читайте також:

Нові правила Нацвідбору

"Суспільне" оголосило, що вдруге музичним продюсером Нацвідбору буде відомий співак Pianoбой, справжнє ім'я якого Дмитро Шуров.

"На зв'язку Дмитро Шуров — музичний продюсер Нацвідбору на "Євробачення-2024". Вже дуже-дуже скоро розпочнеться приймання заявок і новий сезон "Євробачення" в Україні. Тож, вмикайтесь, нам з вами потрібно створити і обрати ту саму неперевершену пісню, яка представить Україну, якою пишатиметься Україна і яка запалить нову зірку з України на весь світ. Цього року маємо сюрприз для вас: ви зможете обрати одного з фіналістів", — розповів Дмитро Шуров.

"Євробачення-2024" пройде у Швеції після перемоги Loreen з піснею "Tattoo". Півфінали конкурсу відбудуться 7 та 9 травня, а фінал — 11. Україні у 2024 році доведеться поборотися за місце у великому фіналі. Представника від України оберуть шляхом відкритого Нацвідбору, приймання заявок на участь розпочнеться скоро.

Раніше MELOVIN заінтригував своїм поверненням на "Євробачення".

Нагадаємо, Kalush Orchestra випустили атмосферний кавер.