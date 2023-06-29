Кристина Решетник показала себя на концерте Бейонсе – украинцы раскритиковали

Жена Григория Решетника Кристина во время съемок рекламы о коже. Фото: скриншот из YouTube

Жена известного украинского телеведущего Григория Решетника Кристина Решетник показала, о чем она давно мечтала. Женщина показала, как побывала на концерте знаменитой певицы Бейонсе, и получила серьезную критику со стороны пользователей.

Соответствующее видео Кристина Решетник разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

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Женщина показала, как развлекалась на концерте Бейонсе, на который мечтала попасть несколько лет. Кристина показала, как она решила осуществить свою мечту и как она танцевала под песни легендарной исполнительницы в Польше.

"Моя мечта сегодня сбылась. Пять лет назад не удалось попасть на концерт Бейонсе, а в этом году решила — мечты должны сбываться, потому что жизнь непредсказуема… В общем, позволила себе немного переключиться и деллюсь с вами вайбом в этот вечер", — написала Кристина Решетник.

Но пользователи сети совсем не оценили, как жена известного украинского телеведущего ведет себя во время войны. В частности, люди в комментариях начали критиковать Кристину за то, как она развлекается во время войны в Украине.

Будь муж на 0, то не веселились бы так. В нашем городе гибнут мирные жители, город почти сравняли с землей, некуда возвращаться, а кому-то весело. Это в Запорожской области. Неправильно это все, даже противно.

Такое разочарование… Никто не запрещает Вам отдыхать, но зачем это выставлять? Такие страшные дни, Краматорск — 9 погибших, такое горе, ужас… Неужели не должно быть хоть элементарной толерантности к людям, которые сейчас живут в аду? Вы действительно считаете, им приятно ВАШИ видео с танцами смотреть?

Какой ужас... Украина в крови, а вам по-барабану.

Ужас, война, а она скачет... Еще и выставляет.

Комментарии со страницы Кристины Решетник. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Кристины Решетник. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Кристины Решетник. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Кристины Решетник. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что жена Григория Решетник Кристина шокировала публику роскошной фигурой.

Ранее мы рассказывали о том, что ведущий Григорий Решетник разозлился из-за дистанционного обучения детей.

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