Григорій Решетник розповів про жахливу катастрофу – ведучий висловився про ГЕС

Ведучий шоу "Холостяк" та "Холостячка" Григорій Решетник під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube

Відомий український телеведучий та ведучий шоу "Холостяк" Григорій Решетник прокоментував підрив Каховської ГЕС. Популярний ведучий показав наслідки російського злочину та закликав всіх українців об’єднатися та допомагати один одному.

Відповідну публікацію Григорій Решетник розмістив на своїй сторінці в Instagram.

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"Є ранки, коли навіть ракетні атаки здаються чимось буденним і не суттєвим… Жахлива катастрофа всесвітнього масштабу… Цих …. здатні зупинити та знищити тільки українці! І ми зробимо це разом – обʼєднавшись і допомагаючи одне одному Зараз найголовніше – рятувати, евакуювати людей, тварин і всіх, хто вкрай потребує цієї допомоги З усім і усіма іншими розберемося трохи згодом. І як би на душі зараз боляче не було… Памʼятаємо – Україна Переможе", – написав Григорій Решетник.

Користувачі мережі не змогли промовчати, побачивши такі кадри, та почали їх коментувати.

"А весь світ буде "непокоїтися".. а наші люди гинуть, втрачають власне життя, синів, батьків, домівки... Де Бог? Де той світ????? Чому він спостерігає за знищенням українців і України? Коли вони вже прокинуться??? Це не лише наша війна!....", "Якої біди накоїли ці виродки,здається немає сил більше терпіти,та все ж збираємо всю волю в кулак і наближаємо перемогу кожен на своєму фронті .Вперед до Перемоги .Гриша завжди слідкую за Вашою родиною.Ви гідний приклад для наслідування", "З такою недонацією тільки їхніми ж методами …. Така нація не має права на існування!!!!", "Там де рашисти, там розруха і сморід, брехня і непотріб, ніколи не думала, що зможу так ненавидіти цілий народ", – висловилися люди.

Коментарі зі сторінки Григорія Решетника. Фото: скріншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Григорія Решетника. Фото: скріншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Григорія Решетника. Фото: скріншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що популярний український ведучий Григорій Решетник показав свою сім’ю.

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