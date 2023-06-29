Христина Решетник показала себе на концерті Бейонсе – українці розкритикували

Дружина Григорія Решетника Христина під час зйомок реклами про шкіру. Фото: скріншот з YouTube

Дружина відомого українського телеведучого Григорія Решетника Христина Решетник показала, про що вона давно мріяла. Жінка показала, як побувала на концерті знаменитої співачки Бейонсе, та отримала серйозну критику з боку користувачів.

Відповідне відео Христина Решетник розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Читайте також:

Жінка показала, як вона розважалася на концерті Бейонсе, на який мріяла потрапити кілька років. Христина показала, як вона вирішила здійснити власну мрію та як вона танцювала під пісні легендарної виконавиці в Польщі.

"Моя мрія сьогодні здійснилася. 5 років тому не вдалося потрапити на концерт Бейонсе, а цьогоріч вирішила — мрії повинні збуватися, бо життя непередбачуване… Словом, дозволила собі трішки переключитися і ділюсь з вами вайбом цього вечора", — написала Христина Решетник.

Але користувачі мережі зовсім не оцінили те, як дружина відомого українського телеведучого веде себе під час війни. Зокрема, люди в коментарях почали критикувати Христину за те, як вона розважається під час війни в Україні.

Якби чоловік був на 0, то не веселилися б так. У нашому місті гинуть мирні жителі, місто майже зрівняли з землею, немає, куди повертатися, а комусь весело. Це у Запорізькій області. Неправильно це все, навіть огидно

Таке розчарування... Ніхто не забороняє Вам відпочивати, але навіщо це виставляти? Такі страшні дні, Краматорськ — 9 загиблих, таке горе, жах.. Невже не має бути хоч елементарної толерантності до людей, які зараз живуть в пеклі? Ви дійсно вважаєте, їм приємно ВАШІ відео з танцями дивитися?

Який жах... Україна в крові, а вам по-барабану

Жах, війна, а вона скаче... ще й виставляє

Коментарі зі сторінки Христини Решетник. Фото: скріншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Христини Решетник. Фото: скріншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Христини Решетник. Фото: скріншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Христини Решетник. Фото: скріншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що дружина Григорія Решетник Христина вразила публіку розкішною фігурою.

Раніше ми розповідали про те, що ведучий Григорій Решетник розлютився через дистанційне навчання дітей.

Також ми повідомляли про те, що український ведучий Григорій Решетник прокоментував підрив Каховської ГЕС росіянами.