Дружина Григорія Решетника показала неочікуваний талант свого сина – кадри

Український ведучий Григорій Решетник зі своєю дружиною Христиною на випускному свого сина Івана. Фото: instagram.com/p/Ctext5LIflp/

Дружина відомого українського телеведучого та ведучого шоу "Холостяк" і "Холостячка" Григорія Решетника Христина показала неочікуваний талант свого десятирічного сина. Жінка показала, як її син Іван самостійно пошив свою першу іграшку, не кажучи про ідею та реалізацію її.

Відповідне відео Христина Решетник розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

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"Шок!!! Іван Решетнік в 10 років пошив свою першу іграшку — Тедді. Тримав ідею і реалізацію від нас в секреті. Каже, що потрібно було 3 уроки, аби все продумати, зробити ведмедика і пошити йому літній одяг. Гордість розпирає. Це — неймовірно! Правда ж?", — написала Христина Решетник.

Користувачі мережі, які побачили це відео, не змогли проігнорувати його та почали висловлюватися про нього. Люди почали висловлювати своє захоплення, залишаючи багато коментарів стосовно неочікуваного таланту сина Григорія та Христини Решетник.

Боже! Яка дитина талановита! Ну, як щось зробить! Умиляюся Ванюшею завжди! У талановитих батьків, завжди талановиті дітки!

Талановита дитина! Майбутній модельєр! Це талант від Бога бачити красу та створювати її — тим паче своїми дитячими ручками!

Ведмедик — просто мега підпал) Ваня вклав душу , любов та свій багатогранний талант ) Ваня — це велике серце , гострий розум та безмежний талант і хист

Я спочатку подумала, що це новий тренд як Хагі Вагі, і тепер доведеться мені такий купувати сину

Коментарі зі сторінки Христини Решетник. Фото: скріншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Христини Решетник. Фото: скріншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Христини Решетник. Фото: скріншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що український телеведучий Григорій Решетник висловився про підрив Каховської ГЕС.

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