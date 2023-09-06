Дмитрий Ступка похвастался своим отдыхом в США – реакция украинцев

Актер Дмитрий Ступка во время интервью в программе "Украинские сенсации". Фото: скриншот из YouTube

Известный украинский актер театра и кино, внук Богдана Ступки Дмитрий Ступка отметил свой день рождения. Мужчина, который находится в США во время полномасштабной войны в Украине, показал, как он отмечает свой праздник в заведении.

Соответствующее фото Дмитрий Ступка показал на своей странице в Instagram.

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Публикация актера

Сын Остапа Ступки и внук Богдана Ступки показал, как он праздновал свой день рождения. Дмитрий поделился снимком, где можно заметить, как он сидит за столом в каком-то заведении возле большого количества еды и алкогольного напитка в бокале.

Публикация украинского актера Дмитрия Ступки. Фото: скриншот из Instagram

При этом, празднует украинский актер свой день рождения в США, где он уже давно находится. Он отметил, что сейчас проживает свою счастливую жизнь, ведь у него есть любимый человек. Также Дмитрий признается, что хочет, чтобы в Украине как можно быстрее кончилась война.

"Вошел в новый этап жизни… Привет, 37. Одно могу сказать: я счастлив, Любим и люблю! А мечта одна: чтобы быстрее закончилась война! Скучаю по вам, мои", — подписал свою фотографию известный украинский актер Дмитрий Ступка.

Реакция сети

Пользователи сети не стали молчать и начали комментировать публикацию украинского актера. Люди поздравили его с днем рождения и написали много хороших слов в его адрес. Среди комментариев можно увидеть и негативный.

Солнышко, я тебя поздравляю с днем рождения. Пусть твой путь будет счастлив всегда. Удачи на каждом шагу. Пусть дочь будет рядом и будет утешением тебе всегда

Вот так?! Когда успеваешь? С Днем Рождения, любчик! Будь счастлив, ну ты знаешь. Обнимаю тебя!

Поздравляю, падла. Украина по тебе точно не скучает. Не возвращайся. А то, что ты любимый, это не надолго. Подлецов никто не любит, даже за деньги

Комментарии со страницы Дмитрия Ступки. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Дмитрия Ступки. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Дмитрия Ступки. Фото: скриншот из Instagram

Пребывание в США

Известно, что Дмитрий Ступка живет в США и с начала полномасштабной войны он ни разу не прилетел в Украину. Поэтому пользователи социальной сети Instagram очень часто критикуют и хейтят его.

Недавно украинский актер попал в громкий скандал из-за своего видео, которое он разместил в социальной сети. На видео было празднование дня рождения дочери, а на фоне играла российская песня. Поэтому люди сразу же начали возмущаться.

Однако сейчас эта публикация недоступна. Вероятно, Дмитрий Ступка просто удалил ее после критики людей.

Удаленная публикация Дмитрия Ступки. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, каким был легендарный актер и Герой Украины Богдан Ступка.

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