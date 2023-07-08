“Думки гризуть”: Остап Ступка дав перше інтерв'ю після фатальної ДТП

Актор Остап Ступка. Фото: Facebook/Остап Ступка

На початку квітня, у Шевченківському суді Києва обрали запобіжний захід щодо причетності актора Остапа Ступки у ДТП, яке той влаштував в стані алкогольного сп’яніння. Зірка перебував два місяці під нічним домашнім арештом. Зараз актор намагається переосмислити своє життя та бачить у тому, що сталося шанс стати кращим.

Про це актор розповів у своєму першому інтерв'ю після ДТП в проекті "Говорить Суханов".

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Таке могло статися з кожним

За словами актора, ніхто не застрахований від подібної ситуації. І життя після ДТП тепер сповнене важких думок.

"Моя бабуся сказала би: "Ми всі під Богом ходимо". В такій ситуації може опинитися кожен, таке сталося зі мною. Тут не тільки сором, а й прикре відчуття, що всі тебе можуть записати у злочинці. Я на першому засіданні в суді сказав, що це фатум, — ділиться Остап Ступка і додає, — я кожне день про це думаю, кожну секунду. Намагаюсь хоча б якось відволікатися, дивитися кіно, читати книжки, слухати музику. Але ці думки повертаються і гризуть".

Актор розповів, що його батько, відомий актор Богдан Ступка, мав би серйозний розмову з ним, якщо б ДТП сталося за його життя.

"Був би дуже засмучений. Взагалі, коли він пішов, склалося враження, наче щось розвалилося не тільки в моєму житті, а і в світі, країні. Почався 2014 рік, 8 років війни. Щоб він про війну сказав? І тут я ще своїми своїми життєвим ляпасами. Тоді я подумав, можливо людині дається випробування, чи це знак "стоп", "подумай"? Всі ми люди і ми робимо помилки. Можливо мені в 55 прийшов цей знак, щоб щось подумав, переосмислив та переоцінив", — поділився актор.

Вона не роздмухує полум'я всередині родини

Остап Ступка зізнався, що особисто не розповів матері про інцидент. Але жінка дізналася про все зі ЗМІ.

"Ми їй не казали, 81 рік в цьому році людині. Вона дізналася з телебачення. Ми настілки близькі з нею, їй не треба пояснень. У неї хороша риса, вона не роздмухує полум'я всередині родини. Вона все дізналася і намагається загасити. Їй і так вистачає думок. Вона сама залишилась, без чоловіка. Я намагаюсь їй всіляко допомагати", — розповів Ступка.

За 4 дні після ДТП актор мав вийти на сцену в театрі під час вистави "Візит". За словами Остапа Ступки, йому потрібно було реабілітуватися через професію, зіграти на сцені, донести думку до глядачів.

"Мене думки з'їдали. Була репетиція, я очі не міг підняти. Я підійшов до колег, до кого зміг вибачитися. Вони відреагували адекватно і підтримали мене, щоб я тримався. Я думав вийти на авансцену перед початком вистави і вибачитися перед глядачами за цей нещасний випадок. Я підійшов порадитися до режисера, але він сказав, щоб я не збивав глядачів і не вплутував їх в це", — говорить актор.

Остап Ступка на своєму автомобілі Range Rover білого кольору врізався у припарковану іномарку Mitsubishi. Аварія сталася у вівторок, 4 квітня, приблизно о 23:15 у Голосіївському районі Києва.

38-річний чоловік із Mitsubishi отримав серйозні травми та був госпіталізований до лікарні. У Ступки виявили алкоголь у крові. Алкотестер показав рівень 1,62 проміле при нормі 0,3.

Нагадаємо, раніше закінчився запобіжний захід Остапа Ступки через "п'яне" ДТП: що чекає на актора.

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