Украинка презентовала на Мисс Вселенная трогательный национальный костюм — видео

Фрагмент трансляции шоу национальных костюмов. Скриншот: YouTube/OfficialMissUniverse

В центральноамериканской стране Сальвадор прошло одно из самых ярких шоу на конкурсе красоты "Мисс Вселенная-2023" — презентация национальных костюмов. 26-летняя украинка Ангелина Усанова вышла на сцену в платье, которое тронуло многомиллионную публику.

Соответствующее видео появилось на YouTube-канале конкурса и страницах в соцсетях Оргкомитета "Мисс Украина Вселенная".

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Во время выхода Ангелины Усановой ведущий рассказывал о костюме, который символизирует любовь матери к ребенку, что женщина готова защищать малыша во время ракетных обстрелов и т.п. Единственное, что бросалось в глаза — шоумен подавал эту информацию слишком веселым тоном.

"Голосуй в официальном приложении Miss Universe, чтобы мы повторили успех прошлого года и одержали победу в конкурсе национальных костюмов снова", — отметили в Оргкомитете "Мисс Украина Вселенная"

О национальном костюме этого года от Украины

Голубая ткань костюма, получившего название "Берегиня Матери", — символ мирного, тихого неба без ракет. Белый и молочный цвета — символы мира. Синий и желтый – цвета флага Украины.

Золотые элементы костюма "Берегиня Мать" — это броня, символизирующая силу каждой украинской матери, защищающей своих детей. Фигурка маленького золотого ангелочка — символ бесценной жизни каждого ребенка.

Костюм создавался в Украине почти два месяца. Для производства было использовано 35 метров шифоновых и органзовых тканей. Поверх ткани напечатан принт в виде облаков и голубого неба. Некоторые элементы костюма разрабатывались и публиковались на 3D-принтере. Для украшения костюма использовано около 45 тысяч декоративных камней.

Напомним, ранее мы писали, что украинка стала королевой красоты известного конкурса в США. Также мы рассказывали, что "Мисс Вселенная Украина" призналась, кто разрушил ее брак.