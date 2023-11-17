Українка презентувала на Міс Всесвіт зворушливий національний костюм — відео

Фрагмент трансляції шоу національних костюмів. Скриншот: YouTube/OfficialMissUniverse

В центральноамериканській країні Сальвадор пройшло одне з найяскравіших шоу на конкурсі краси "Міс Всесвіт-2023" — презентація національних костюмів. 26-річна українка Ангеліна Усанова вийшла на сцену в сукні, яка зворушила багатомільйонну публіку.

Відповідне відео з’явилось на YouTube-каналі конкурсу та сторінках в соцмережах Оргкомітету "Міс Україна Всесвіт".

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Під час виходу Ангеліни Усанової ведучий розповідав про костюм, який символізує любов матері до дитини, що жінка готова захищати малюка під час ракетних обстрілів тощо. Єдине що кидалося в очі — шоумен подавав цю інформацію занадто веселим тоном.

"Голосуй в офіційному додатку Miss Universe, щоб ми повторили успіх минулого року та здобули перемогу у конкурсі національних костюмів знову", — зазначили в Оргкомітеті "Міс Україна Всесвіт"

Про цьогорічний національний костюм від України

Блакитна тканина костюма, який отримав назву "Берегиня Мати", — символ мирного, тихого неба без ракет. Білий та молочний кольори — символи миру. Синій та жовтий — кольори прапора України.

Золоті елементи костюма "Берегиня Мати" — це броня, що символізує силу кожної української матері, яка захищає своїх дітей. Фігурка маленького золотого янголятка — символ безцінного життя кожної дитини.

Костюм створювався в Україні протягом майже двох місяців. Для його виробництва було використано 35 метрів шифонових та органзових тканин. Поверх тканини надрукований принт у вигляді хмаринок і блакитного неба. Деякі елементи костюма розроблялися і друкувалися на 3D-принтері. Для оздоблення костюма використано приблизно 45 тисяч декоративних камінців.

Нагадаємо, раніше ми писали, що українка стала королевою краси відомого конкурсу у США. Також ми розповідали, що "Міс Всесвіт Україна" зізналась, хто розбив її шлюб.