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Українка стала королевою краси відомого конкурсу у США

2 листопада 2023 21:25
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко
Українка стала королевою краси відомого конкурсу у США
Ms. Transcontinental 2024 Олена Бринза. Фото: менеджмент переможниці
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко

В місті Атланта у США відбувся відомий конкурс краси Ms. Transcontinental 2024. У ньому перемогла українка —  громадська діячка Олена Бринза з Запоріжжя. 

Про це переможниця повідомила у своєму Instagram

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Для Олени Бринзи корона переможниці конкурсу Ms. Transcontinental 2024 вже шоста. Українка неодноразово перемагала в українських конкурсах краси, а також у Дубаї і тепер у США. 

 

Цьогоріч у фіналі конкурсу взяли участь більше 20 делегатів із різних країн світу. Цей міжнародний проєкт відрізняється від інших конкурсів краси тим, що протягом всього часу існування активно висвітлює тему домашнього насилля. 

Олена — дизайнерка дитячого одягу з освітою менеджер готельно-ресторанного бізнесу. А також активно займається волонтерською діяльністью. Також Олена Бринза виховує двох дітей.  

Молода жінка з активним благодійним досвідом, не лише гідно представила Україну, отримавши корону переможниці, а й стала символом сили та незламності.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Olena Brynza (@olena_brynza)

Її соціальна кампанія "Говорити, щоб жити", спрямована на боротьбу з домашнім насиллям в Україні, вразила і надихнула всіх учасників та журі конкурсу в США. 

 

Корона і стрічка Ms. Transcontinental 2024. Фото: менеджмент переможниці

"Для мене ця перемога величезна честь та неймовірна можливість робити щось дійсно важливе. Моя перемога допоможе привернути увагу до проблеми домашнього насилля та надати підтримку тим, хто потребує цього найбільше. Я вірю, що разом ми можемо змінити світ, зробити його безпечнішим для всіх жінок і дітей", — поділилася своїми емоціями Місіс Трансконтиненталь 2024. 

Нагадаємо, королева краси Олександра Кучеренко приміряла образ пристрасної Кармен. 

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