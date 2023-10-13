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Украинка "раздела" 59-летнего Ленни Кравица

13 октября 2023 07:34
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Украинка "раздела" 59-летнего Ленни Кравица
Американский певец, актер Ленни Кравиц. Фото: Instagram/lennykravitz
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Украинский режиссер Таню Муиньо продолжает снимать клипы для западных знаменитостей, за которые уже не раз получала престижные премии. В этот раз ее список работ пополнился новым видео американского певца, актера Ленни Кравица.

На YouTube-канале исполнителя доступен для просмотра откровенный клип на композицию TK421.

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В видео легендарный исполнитель в основном танцует без одежды, а его половой орган скрывают мебель и разные предметы апартаментов. Эта локация стала единственной в клипе. Из-за откровенных кадров платформа YouTube установила возрастное ограничение 18+. Поэтому, если вы хотите посмотреть видео полностью, переходите по ссылке выше.

Пользователи соцсетей отмечают в комментариях, что через полгода Кравицу исполнится 60 лет, а он в невероятной физической форме, как 25-летний парень. Остальные отмечают, что Таню Муиньо идеально сложила кадры в единый клип и подчеркнула визуальные преимущества артиста.

Трек TK421 войдет в 12-й студийный альбом Ленни Кравица Blue Electric Light, который выйдет в марте следующего года. Это будет первая пластинка с 2018-го. Ленни обещает 12 треков, над которыми он работал вместе со своим гитаристом Крэйгом Россом.

Таню Муиньо
Клипмейкер, режиссер Таня Муиньо. Фото: Google

Напомним, ранее мы писали, что Таню Муиньо сняла клип для эксцентрической реперки Doja Cat. Также мы рассказывали, что титулованный клипмейкер работала над видео для Элтона Джона и Бритни Спирс.

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