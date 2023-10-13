Украинка "раздела" 59-летнего Ленни Кравица
Украинский режиссер Таню Муиньо продолжает снимать клипы для западных знаменитостей, за которые уже не раз получала престижные премии. В этот раз ее список работ пополнился новым видео американского певца, актера Ленни Кравица.
На YouTube-канале исполнителя доступен для просмотра откровенный клип на композицию TK421.
Обнаженный Ленни Кравиц
В видео легендарный исполнитель в основном танцует без одежды, а его половой орган скрывают мебель и разные предметы апартаментов. Эта локация стала единственной в клипе. Из-за откровенных кадров платформа YouTube установила возрастное ограничение 18+. Поэтому, если вы хотите посмотреть видео полностью, переходите по ссылке выше.
Пользователи соцсетей отмечают в комментариях, что через полгода Кравицу исполнится 60 лет, а он в невероятной физической форме, как 25-летний парень. Остальные отмечают, что Таню Муиньо идеально сложила кадры в единый клип и подчеркнула визуальные преимущества артиста.
Трек TK421 войдет в 12-й студийный альбом Ленни Кравица Blue Electric Light, который выйдет в марте следующего года. Это будет первая пластинка с 2018-го. Ленни обещает 12 треков, над которыми он работал вместе со своим гитаристом Крэйгом Россом.
Напомним, ранее мы писали, что Таню Муиньо сняла клип для эксцентрической реперки Doja Cat. Также мы рассказывали, что титулованный клипмейкер работала над видео для Элтона Джона и Бритни Спирс.