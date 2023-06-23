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Монатік презентував "домашній" кліп, який в Одесі відзняла Таню Муіньо

23 червня 2023 11:32
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Монатік презентував "домашній" кліп, який в Одесі відзняла Таню Муіньо
Співак Дмитро Монатік (MONATIK). Фото: менеджмент артиста
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

П’ятниця — традиційний день прем’єр в музикантів. Співак Дмитро Монатік (MONATIK) презентував нову композицію "Люди… Камені…" та кліп на неї, яку відзняла титулована режисерка Таню Муіньо. 

Відео з’явилось на YouTube каналі Монатіка.

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Про пісню та кліп Монатіка

Як амбасадор Всеукраїнської програми ментального здоров’я "Ти як?" MONATIK у новій пісні звертає увагу на те, що зараз, як ніколи потрібно об’єднуватися, а не цькувати один одного. За словами Дмитра, важливо вірити, будувати мрії, шукати мотивацію до звершення своїх рішень.

"Люди часто кидають камені в людей. Потім непомітно перетворюються на суцільний камінь. Гублячи душу, відчуття, мотивацію до своїх рішень і звершень. Через це в них виникає велике бажання перетворити на каміння інших. Не дивлячись на це все, я не виправдано оптимістично вірю, що всі камені проростуть травами й згодом перетворяться на квіти. Щиро вірю, що світло прокинеться в кожному з нас. Я саме про нас. Все пройдемо, все і всіх подолаємо", — прокоментував прем’єру Дмитро. 

Одночасно з композицією вийшло і друге home video MONATIK, зняте режисеркою Таню Муіньо. В заданому форматі відеороликів артист ділиться історією зі своєю подругою, прогулюючись вулицями Одеси, а вона документує все це на VHS камеру.  

Нагадаємо, раніше ми писали, що Таню Муіньо зняла кліп для американської реперки Doja Cat. Також ми розповідали, що Монатік відповів хейтерам, які засудили його концерт в нічному клубі Одеси.

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