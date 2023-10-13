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Українка "роздягнула" 59-річного Ленні Кравіца

13 жовтня 2023 07:34
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Українка "роздягнула" 59-річного Ленні Кравіца
Американський співак, актор Ленні Кравіц. Фото: Instagram/lennykravitz
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Українська режисерка Таню Муіньо продовжує знімати кліпи для західних знаменитостей, за які вже не раз отримувала престижні премії. Цього разу її список робіт поповнився новим відео американського співака, актора Ленні Кравіц. 

На YouTube-каналі виконавця доступний для перегляду відвертий кліп на композицію TK421.

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У відео легендарний виконавець переважно танцює без одягу, а його статевий орган приховують меблі та різні предмети апартаментів. Ця локація стала єдиною у кліпі. Через відверті кадри платформа YouTube встановила вікове обмеження 18+. Тому, якщо ви хочете подивитися відео повністю, переходьте за посиланням, яке є вище. 

Користувачі соцмереж наголошують в коментарях, що через пів року Кравіцу виповниться 60 років, а він у неймовірній фізичній формі, немов 25-річний хлопець. Інші зазначають, що Таню Муіньо ідеально склала кадри в єдиний кліп та підкреслила візуальні переваги артиста. 

Трек TK421 увійде до 12-го студійного альбому Ленні Кравіца Blue Electric Light, який вийде в березні наступного року. Це буде перша платівка з 2018-го. Ленні обіцяє 12 треків, над якими він працював разом зі своїм гітаристом Крейгом Россом. 

Таню Муіньо
Кліпмейкерка, режисерка Таню Муіньо. Фото: Google

Нагадаємо, раніше ми писали, що Таню Муіньо зняла кліп для ексцентричної реперки Doja Cat. Також ми розповідали, що титулована кліпмейкерка працювала над відео для Елтона Джона та Брітні Спірс.

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