Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Українка Таню Муіньо зняла кліп для ексцентричної Doja Cat arrow

Українка Таню Муіньо зняла кліп для ексцентричної Doja Cat

17 червня 2023 12:59
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Таню Муіньо зняла кліп для ексцентричної Doja Cat
Режисерка Таню Муіньо. Фото: instagram.com/tanumuino/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співачка Doja Cat випустила кліп на пісню Attention. Режисером стала українка Таню Муїньо.

Про це пише thefader.com.

Читайте також:

Перший сингл з нового альбому

У новій відеороботі Doja Cat вирушає на вуличну прогулянку, не звертаючи уваги на те, що відбувається навколо. Раніше шанувальники почули, як у пісні Attention Doja Cat згадує співачку Нікі Мінаж і критично відгукується про репрку Карді Бі. Сама співачка ці припущення спростувала.

Режисер відео Attention Таню Муіньо раніше знімала кліпи для Гаррі Стайлса, Кеті Перрі та Lil Nas X.

Attention — перший сингл з майбутнього четвертого альбому Doja Cat, який вона випустить вперше за два роки. Doja Cat говорила, що її наступна робота буде хіп-хоповішою.

Doja Cat часто епатує образами: співачка з'явилася на Паризькому тижні моди в ексцентричному вбранні, зшитому з 30 тисяч червоних кристалів. На початку травня Doja Cat прийшла на захід Met Gala в образі кішки. Тоді на Met Gala вшанували пам'ять модельєра Карла Лагерфельда, який дуже любив кішок.

Раніше нову композицію та кліп на неї презентував гурт ONUKA.

Нагадаємо, шоумен Володимир Дантес презентував динамічний кліп на нову пісню "Чуєш".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

Спецпроєкт "Герої в тилу": історія залізничника Дмитра Ярошенка

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

Новина з відео

19:57 Чому знятих з військового обліку не випустять за кордон: коментар адвоката

09:10 Довбик замінить відомого форварда у топклубі

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB