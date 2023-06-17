Таню Муіньо зняла кліп для ексцентричної Doja Cat

Режисерка Таню Муіньо. Фото: instagram.com/tanumuino/

Співачка Doja Cat випустила кліп на пісню Attention. Режисером стала українка Таню Муїньо.

Про це пише thefader.com.

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Перший сингл з нового альбому

У новій відеороботі Doja Cat вирушає на вуличну прогулянку, не звертаючи уваги на те, що відбувається навколо. Раніше шанувальники почули, як у пісні Attention Doja Cat згадує співачку Нікі Мінаж і критично відгукується про репрку Карді Бі. Сама співачка ці припущення спростувала.

Режисер відео Attention Таню Муіньо раніше знімала кліпи для Гаррі Стайлса, Кеті Перрі та Lil Nas X.

Attention — перший сингл з майбутнього четвертого альбому Doja Cat, який вона випустить вперше за два роки. Doja Cat говорила, що її наступна робота буде хіп-хоповішою.

Doja Cat часто епатує образами: співачка з'явилася на Паризькому тижні моди в ексцентричному вбранні, зшитому з 30 тисяч червоних кристалів. На початку травня Doja Cat прийшла на захід Met Gala в образі кішки. Тоді на Met Gala вшанували пам'ять модельєра Карла Лагерфельда, який дуже любив кішок.

Раніше нову композицію та кліп на неї презентував гурт ONUKA.

Нагадаємо, шоумен Володимир Дантес презентував динамічний кліп на нову пісню "Чуєш".