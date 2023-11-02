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Украинка стала королевой красоты известного конкурса в США

2 ноября 2023 21:25
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко
Украинка стала королевой красоты известного конкурса в США
Ms. Transcontinental 2024 Елена Бринза. Фото: менеджмент победительницы
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко

В городе Атланта в США прошел известный конкурс красоты Ms. Transcontinental 2024. В нем победила украинка — общественный деятель Елена Бринза из Запорожья.

Об этом победительница сообщила в своем Instagram.

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Дизайнер и волонтер

Для Елены Бринзы корона победительницы конкурса Ms. Transcontinental 2024 уже шестая. Украинка неоднократно побеждала в украинских конкурсах красоты, также в Дубае и теперь в США.

 

В этом году в финале конкурса приняли участие более 20 делегатов из разных стран мира. Этот международный проект отличается от других конкурсов красоты тем, что в течение всего времени существования активно освещает тему домашнего насилия.

Елена — дизайнер детской одежды с образованием менеджера гостинично-ресторанного бизнеса. Также активно занимается волонтерской деятельностью. Еще Елена Бринза воспитывает двоих детей.

Молодая женщина с активным благотворительным опытом не только достойно представила Украину, получив корону победительницы, но и стала символом силы и несокрушимости.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Olena Brynza (@olena_brynza)

Ее социальная кампания "Говорити, щоб жити", направленная на борьбу с домашним насилием в Украине, поразила и вдохновила всех участников и жюри конкурса в США.

 

Корона и лента Ms. Transcontinental 2024. Фото: менеджмент победительницы

"Для меня эта победа  огромная честь и невероятная возможность делать что-то действительно важное. Моя победа поможет привлечь внимание к проблеме домашнего насилия и оказать поддержку тем, кто нуждается в этом больше всего. Я верю, что вместе мы можем изменить мир, сделать его более безопасным для всех женщин и детей", — поделилась своими эмоциями Миссис Трансконтиненталь 2024.

Напомним, королева красоты Александра Кучеренко примерила образ страстной Кармен.

Также мы писали, что самой красивой женщиной Португалии стала трансгендерная модель.

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