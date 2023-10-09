Найгарнішою жінкою Португалії стала трансгендерна модель

"Міс Португалія-2023" Марина Мачете. Фото: instagram.com/marinamachetereis/

У Європі відбувся фінал конкурсу "Міс Португалія-2023". Вперше в історії країни перемогла трансгендер, стюардеса Марина Мачете.

Про це пише видання Sapo.

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28-річна Марина через трансгендерний перехід зіткнулася із багатьма перешкодами. Так, протягом багатьох років вона намагалася взяти участь у конкурсі краси, але зазнавала невдач. Проте цього року зрештою Марина стала переможницею.

"Міс Португалія-2023" Марина Мачете. Фото: instagram.com/marinamachetereis/

Тепер вона має представляти Португалію на міжнародному конкурсі "Міс Всесвіт", який відбудеться 18 листопада в Сальвадорі. Разом із нею у конкурсі візьме участь трансгендерна модель Ріккі Колле, 22-річна володарка титулу "Міс Нідерланди".

Ріккі Колле зізналася, вона сприймала свою перемогу як довгоочікувану відкритість своєї країни, але зіткнулася з жорстокою критикою у мережі.

Нагадаємо, "Міс Всесвіт Україна" прикрила розкішні форми корсетом у відвертій зйомці.