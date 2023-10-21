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Королева краси Олександра Кучеренко приміряла образ пристрасної Кармен

21 жовтня 2023 17:49
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Королева краси Олександра Кучеренко приміряла образ пристрасної Кармен
Танцівниця та ведуча Олександра Кучеренко. Фото: instagram.com/aakucherenko/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Дружина ведучого Дмитра Комарова Олександра Кучеренко перевтілилася у героїню відомої опери. Зірка взяла участь у танцювальному заході, де продемонструвала свою хореографічну майстерність.

Фото в колоритному вбранні Олександра опублікувала у своєму Instagram.

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Кучеренко, яка у минулому здобула титул "Міс Україна-2016", зізналася, що ще зовсім маленькою закохалася у фламенко, коли вперше побачила іспанський фільм "Кармен". Потім передивлялася відео професійних танцівниць і намагалася додати елементи справжнього іспанського танцю в свою бальну хореографію пасодобля. Стала вивчати іспанську мову, аби краще розуміти сенси в музиці.

 

Танцівниця та ведуча Олександра Кучеренко. Фото: instagram.com/aakucherenko/
Танцівниця та ведуча Олександра Кучеренко. Фото: instagram.com/aakucherenko/

 

Танцівниця та ведуча Олександра Кучеренко. Фото: instagram.com/aakucherenko/
Танцівниця та ведуча Олександра Кучеренко. Фото: instagram.com/aakucherenko/

 

Танцівниця та ведуча Олександра Кучеренко. Фото: instagram.com/aakucherenko/
Танцівниця та ведуча Олександра Кучеренко. Фото: instagram.com/aakucherenko/

"У 2022-му цей танець набув для мене іншого змісту. Памʼятаю, як у березні раптово зустріла чи не в єдиному відкритому кафе у Києві свою викладачку фламенко. Тоді я вирішила, що це знак, — дістала з шафи свої туфлі. І знову почала займатися танцями, шукаючи вихід емоціям. Лише тоді я усвідомила, що фламенко — це не тільки про красу та почуття, це…про жагу до життя, про супротив страху, про силу, боротьбу, свободу, біль…Це складний та розумний танець: тут не можна фальшивити чи награвати. Треба заглибитися всередину і відшукати саму себе", — говорить Олександра.

 

Танцівниця та ведуча Олександра Кучеренко. Фото: instagram.com/aakucherenko/
Танцівниця та ведуча Олександра Кучеренко. Фото: instagram.com/aakucherenko/

 

Танцівниця та ведуча Олександра Кучеренко. Фото: instagram.com/aakucherenko/
Танцівниця та ведуча Олександра Кучеренко. Фото: instagram.com/aakucherenko/

 

Танцівниця та ведуча Олександра Кучеренко. Фото: instagram.com/aakucherenko/
Танцівниця та ведуча Олександра Кучеренко. Фото: instagram.com/aakucherenko/

Дружина Дмитра Комарова вагалася, чи хоче взяти участь у концерті її студії фламенко. І рада, що не втратила шанс виступити на сцені перед повною залою глядачів та мовою танцю передати їм своє сприйняття.

"І добре, що в цю годину не було повітряної тривоги…Мрію, що колись, уже з легкістю на серці, танцюватиму фламенко на традиційному фестивалі в Севільї. І це обовʼязково буде "алегріас" — танець радості, життя та перемоги!" — поділилася модель.

Нагадаємо, штучний інтелект показав Аліну Гросу в образі американської школярки з 90-х.

Раніше українські чемпіонки у модних образах прикрасили обкладинку Vogue.

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