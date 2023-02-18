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Украинка вошла в топ-20 на конкурсе Miss Charm-2023

18 февраля 2023 18:16
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор
Анастасия Панова вошла в топ-20 конкурса Miss Charm-2023
В конкурсе принимали участие 34 девушки
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор

Украинская модель Анастасия Панова вошла в топ-20 на конкурсе Miss Charm-2023. Конкурс проходил во Вьетнаме 16 февраля.

Об этом в Instagram сообщает Мисс Украине Вселенная.

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Подробности

16 февраля во Вьетнаме прошел конкурс красоты Miss Charm International 2023. На нем Украину представляла модель из Кривого Рога и участница "Топ-модель по-украински" Анастасия Панова.

В конкурсе участвовали 34 девушки. Победительницей Miss Charm стала представительница Бразилии Лума Руссо, второе место за представительницей Филиппин, и третье — Индонезия.

Напомним, украинская модель "Мисс Украина Вселенная 2022" Виктория Апанасенко сообщила о помолвке.

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