Анастасия Панова вошла в топ-20 конкурса Miss Charm-2023

В конкурсе принимали участие 34 девушки

Украинская модель Анастасия Панова вошла в топ-20 на конкурсе Miss Charm-2023. Конкурс проходил во Вьетнаме 16 февраля.

Об этом в Instagram сообщает Мисс Украине Вселенная.

Подробности

16 февраля во Вьетнаме прошел конкурс красоты Miss Charm International 2023. На нем Украину представляла модель из Кривого Рога и участница "Топ-модель по-украински" Анастасия Панова.

В конкурсе участвовали 34 девушки. Победительницей Miss Charm стала представительница Бразилии Лума Руссо, второе место за представительницей Филиппин, и третье — Индонезия.

Напомним, украинская модель "Мисс Украина Вселенная 2022" Виктория Апанасенко сообщила о помолвке.