Анастасия Панова вошла в топ-20 конкурса Miss Charm-2023

Украинка вошла в топ-20 на конкурсе Miss Charm-2023
Украинская модель Анастасия Панова вошла в топ-20 на конкурсе Miss Charm-2023. Конкурс проходил во Вьетнаме 16 февраля.
Об этом в Instagram сообщает Мисс Украине Вселенная.
-
Смертельные землетрясения в Сирии и Турции: число погибших превысило 46 тысяч
-
В Одессе в багажнике собственного авто обнаружили труп бизнесмена
-
Какой праздник отмечают 19 февраля: приметы, традиции и запреты в этот день
-
"Надеюсь, посеянное на оккупированных территориях, будем собирать под нашим флагом", —Министр Агрополитики
-
"Обратится к путину и россиянам": в Белом доме сделали анонс о выступлении Байдена в Польше
-
"Мисс Украина Вселенная 2022" Виктория Апанасенко выходит замуж
-
В рамках "зерновой инициативы" из Украины удалось отправить 110 тысяч тонн зерна в Эфиопию и Сомали
-
Спасение четырехлапого: в Рени вытащили собаку
-
Китай готовит официальную позицию по мирному урегулированию войны в Украине
-
Нэнси Пелоси рассказала, как США поддерживают Украину на фоне агрессии кремля
Подробности
16 февраля во Вьетнаме прошел конкурс красоты Miss Charm International 2023. На нем Украину представляла модель из Кривого Рога и участница "Топ-модель по-украински" Анастасия Панова.
В конкурсе участвовали 34 девушки. Победительницей Miss Charm стала представительница Бразилии Лума Руссо, второе место за представительницей Филиппин, и третье — Индонезия.
Напомним, украинская модель "Мисс Украина Вселенная 2022" Виктория Апанасенко сообщила о помолвке.