Анастасія Панова увійшла до топ-20 конкурсу Miss Charm-2023

У конкурсі брали участь 34 дівчини

Українська модель Анастасія Панова увійшло до топ-20 на конкурсі Miss Charm-2023. Конкурс проходив у В'єтнамі 16 лютого.

Про це в Instagram повідомляє Міс Україні Всесвіт.

Деталі

16 лютого у В'єтнамі відбувся конкурс краси Miss Charm International 2023. На ньому Україну представляла модель з Кривого Рогу та учасниця "Топ-модель по-українськи" Анастасія Панова.

У конкурсі брали участь 34 дівчини. Переможницею Miss Charm стала представниця Бразилії Лума Руссо, друге місце за представницею Філіппін, і третє — Індонезія.

Нагадаємо, українська модель, "Міс Україна Всесвіт 2022" Вікторія Апанасенко повідомила про заручини.