Анастасія Панова увійшла до топ-20 конкурсу Miss Charm-2023

Українка увійшла до топ-20 на конкурсі Miss Charm-2023
Українська модель Анастасія Панова увійшло до топ-20 на конкурсі Miss Charm-2023. Конкурс проходив у В'єтнамі 16 лютого.
Про це в Instagram повідомляє Міс Україні Всесвіт.
-
В Одесі в багажнику власного авто знайшли труп бізнесмена
-
Яке свято відзначають 19 лютого: прикмети, традиції та заборони цього дня
-
“Сподіваюсь, посіяне на окупованих територіях, збиратимемо під нашим прапором”, — Міністр Агрополітики
-
"Звернеться до путіна і росіян": у Білому домі зробили анонс щодо виступу Байдена у Польщі
-
"Міс Україна Всесвіт 2022" Вікторія Апанасенко виходить заміж
-
У межах "зернової ініціативи" з України вдалося відправити 110 тисяч тонн зерна до Ефіопії та Сомалі
-
Порятунок чотирилапого: в Рені витягли собаку
-
Китай готує офіційну позицію щодо мирного урегулювання війни в Україні
-
Ненсі Пелосі розповіла, як США підтримують Україну на тлі агресії кремля
-
Британія стане першою країною, яка надасть Україні далекобійну зброю, — Сунак
Деталі
16 лютого у В'єтнамі відбувся конкурс краси Miss Charm International 2023. На ньому Україну представляла модель з Кривого Рогу та учасниця "Топ-модель по-українськи" Анастасія Панова.
У конкурсі брали участь 34 дівчини. Переможницею Miss Charm стала представниця Бразилії Лума Руссо, друге місце за представницею Філіппін, і третє — Індонезія.
Нагадаємо, українська модель, "Міс Україна Всесвіт 2022" Вікторія Апанасенко повідомила про заручини.