Как Любава Грешнова похудела на 40 кг.

Украинская актриса Любава Грешнова. Фото: instagram/lubavagreshnova

Звезда сериалов "Треугольник судьбы", "Тень прошлого" и "Семья на год" Любава Грешнова рассекретила, как ей удалось похудеть на 40 килограммов. Она нашла собственное спасение в спорте.

Деталями поделилась в интервью журналу Viva.

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Звезда кино набрала лишний вес во время беременности и в начале 2017 года 95 килограммов. Любава призналась, что у нее был страх, что она не сможет вернуться в свою прошлую стройную форму и ее больше не пригласят сниматься в кино.

"Это был страшный период, когда я была уверена, что больше не вернусь к актерской профессии. После родов я весила 95 кг, и у меня почти не было шансов сбросить вес", — рассказала актриса.

Грешнова попробовала немало вариантов, как вернуть хорошее физическое состояние, впрочем, диеты не действовали. Ситуация стала улучшаться, когда звезда нашла тренера. Регулярные занятия спортом и сбалансированный рацион помогли ей похудеть до 55 килограммов всего за семь месяцев.

"Обязателен здоровый завтрак — каша или белок, днем — салат, каша, белок, на ужин — салат и белок. Это самая простая схема, по которой питаются все спортсмены, с легкими перекусами и без голоданий. Перед сном, если я была голодна, всегда ела огурцы, отварные яйца или омлет и салат", — поделилась знаменитость.

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