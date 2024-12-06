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Украинская актриса похудела на 40 кг — как

6 декабря 2024 22:10
Карина Шовенко - Редактор
Карина Шовенко
Редактор
Как Любава Грешнова похудела на 40 кг.
Украинская актриса Любава Грешнова. Фото: instagram/lubavagreshnova
Карина Шовенко - Редактор
Карина Шовенко
Редактор

Звезда сериалов "Треугольник судьбы", "Тень прошлого" и "Семья на год" Любава Грешнова рассекретила, как ей удалось похудеть на 40 килограммов. Она нашла собственное спасение в спорте.

Деталями поделилась в интервью журналу Viva.

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Звезда кино набрала лишний вес во время беременности и в начале 2017 года 95 килограммов. Любава призналась, что у нее был страх, что она не сможет вернуться в свою прошлую стройную форму и ее больше не пригласят сниматься в кино.

"Это был страшный период, когда я была уверена, что больше не вернусь к актерской профессии. После родов я весила 95 кг, и у меня почти не было шансов сбросить вес", — рассказала актриса.

Грешнова попробовала немало вариантов, как вернуть хорошее физическое состояние, впрочем, диеты не действовали. Ситуация стала улучшаться, когда звезда нашла тренера. Регулярные занятия спортом и сбалансированный рацион помогли ей похудеть до 55 килограммов всего за семь месяцев.

"Обязателен здоровый завтрак — каша или белок, днем — салат, каша, белок, на ужин — салат и белок. Это самая простая схема, по которой питаются все спортсмены, с легкими перекусами и без голоданий. Перед сном, если я была голодна, всегда ела огурцы, отварные яйца или омлет и салат", — поделилась знаменитость.

Напомним секреты Бейонсе, как она добилась такой идеальной фигуры. Также мы рассказывали, как удалось похудеть певице Елене Тополе.

спорт кино актеры украинские звезды похудение

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