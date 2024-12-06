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Українська акторка схудла на 40 кг — як

6 грудня 2024 22:10
Каріна Шовенко - Редактор
Каріна Шовенко
Редактор
Як Любава Грєшнова схудла на 40 кг — секрети
Українська акторка Любава Грєшнова. Фото: instagram/lubavagreshnova
Каріна Шовенко - Редактор
Каріна Шовенко
Редактор

Зірка серіалів "Трикутник долі", "Тінь минулого" та "Родина на рік" Любава Грєшнова розсекретила, як їй вдалось схуднути на 40 кілограмів. Вона знайшла власний порятунок у спорті.

Деталями поділилась в інтерв'ю журналу Viva.

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Любава Грєшнова схудла на 40 кг за сім місяців

Зірка кіно набрала зайву вагу під час вагітності і на початку 2017 року мала 95 кілограмів. Любава зізналася, що в неї був страх, що вона не зможе повернутися до своєї минулої стрункої форми та її більше не запросять зніматися в кіно.

"Це був страшний період, коли я була впевнена, що більше не повернуся до акторської професії. Після пологів я важила 95 кг, і я майже не мала шансів скинути вагу", — розповіла акторка.

Грєшнова спробувала чимало варіантів, як повернути гарний фізичний стан, втім дієти не діяли. Ситуація стала покращуватись лише, коли зірка знайшла тренера. Регулярні заняття спортом та збалансований раціон допомогли їй схуднути до 55 кілограмів лише за сім місяців. 

"Обовʼязковий здоровий сніданок — каша або білок, вдень — салат, каша, білок, на вечерю — салат та білок. Це найпростіша схема, за якою харчуються всі спортсмени, з легкими перекусами і без голодувань. Перед сном, якщо я була голодна, завжди їла огірки, відварені яйця або омлет і салат", — поділилася знаменитість.

Нагадаємо секрети Бейонсе, як вона досягла такої ідеальної фігури. Також ми розповідали, як вдалось схуднути співачці Олені Тополі.

спорт кіно актори українські зірки схуднення

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