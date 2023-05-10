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Украинская порнозвезда пожаловалась на дороги в Черновцах: власти ответили

10 мая 2023 11:35
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Украинская порнозвезда пожаловалась на дороги в Черновцах: власти ответили
Порно актриса Джозефина Джексон и улица города Черновцы. Фото: коллаж Новини.LIVE
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Недавно известная украинская порно актриса Юлия, работающая под псевдонимом Джозефина Джексон, посетила Черновцы и пожаловалась на качество местных дорог. Местные власти отреагировали на жалобы звезды контента для взрослых.

Об этом сообщает издание "Молодий буковинець".

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О скандале

Юлия, которая родом из Львовской области, часто отвечает на вопросы подписчиков в своих Instastories. За ее страницей следят 237 тысяч фолловеров. В одной из сториз порнозвезда поделилась впечатлениями от города Черновцы.

"Я там была дважды, город мне понравился, чем-то напоминает Львов, особенно брусчатка. И одна и та же проблема, как во всех тех городах, где сохранилась брусчатка дорога очень кривая и очень тяжело ездить. Это такие основные минусы, прямо режущие глаз, и не только глаз, а все, что можно", — рассказала Юлия.

Украинская порно актриса Юлия, работающая под псевдонимом Джозефина Джексон. Фото: Instagram/ta.sama.actorka

Реакция властей

Первый заместитель начальника департамента инфраструктуры и благоустройства Григорий Прохоренко креативно отреагировал на жалобы порнозвезды Джозефины Джексон на дороги в Черновцах. Чиновник сообщил о вакансии главного специалиста сектора текущего ремонта.

"Это хорошая возможность себя реализовать вне съемочных площадок, ведь карьера актрисы не вечна, как и кривые дороги в Черновцах. А сейчас без шуток. Хотите приобщиться к созданию "прямых" дорог города? Тогда пишите мне в личные подробнее расскажу о ЗП, правах и обязанностях. Требований к главному специалисту немного, главное: высшее образование и желание работать. А вот к должности начальника управления капитального строительства требований немного больше, но и должность ответственнее. Заинтересовались? Напишите мне", — отметил Прохоренко.

О порнозвезде

С 2019 года снялась уже в более чем ста порнофильмах. В западном порно девушка снимается в сценах лесбийского и группового секса и охотно рассказывает об этом опыте. Ее карьера порно актрисы началась в Будапеште (Венгрия) в возрасте 23 лет. Первые съемки были у режиссера Пьера Вудмана.

По образованию Юлия — дипломированный специалист по международным экономическим отношениям. Актриса не замужем, но, по ее словам, у нее есть бойфренд.

Украинская порно актриса Юлия, работающая под псевдонимом Джозефина Джексон. Фото: Instagram/ta.sama.actorka

Напомним, ранее мы показывали ТОП-10 самых горячих и известных обложек мужского глянца Playboy. Также мы рассказывали, что участница шоу "Холостяк", актриса Виктория Варлей, попала на обложку Playboy в 38 лет.

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