Украинский режиссер сняла фильм о харьковчанах, которые 3 месяца жили в метрополитене

Кадр из фильма "Що далі?"

Документальный фильм "Що далі?" о харьковчанах, почти 3 месяца проживших в метрополитене как в укрытии, покажут на кинофестивале "Молодость" 29 октября. Его сняла украинская режиссер Дарья Дрюченко.

Детали об украинской ленте предоставил менеджер режиссера фильма.

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О чем кино

Украинская режиссер Дарья Дрюченко, всю жизнь проработавшая на телеканале "1+1", во время войны сняла документальный фильм "Що далі?".

Кадр из фильма "Що далі?"

"Это история о жизни после войны и о том, что нас ждет дальше", –– рассказывает режиссер Дарья Дрюченко.

В фильме раскрываются истории трех человек: молодого студента, единственного врача на платформе метрополитена, где находятся полторы тысячи человек; учителя Монтессори центра — спасительницы детской психики; беременной женщины, которая родит еще одну украинку, несмотря на весь ужас вокруг.

Кадр из фильма "Що далі?"

Кадр из фильма "Що далі?"

Идея снять кино возникла у режиссера в первые дни войны, когда она сама была на девятом месяце беременности.

Кадр из фильма "Що далі?"

"Когда началась война, я на себе прочувствовала весь страх и ответственность за будущего ребенка. В первый день я уехала из страны, чтобы родить в безопасности. Но из-за стресса и неизвестности едва не родила в пути. Направляясь к друзьям в Германию или Швейцарию, я на одну ночь остановилась в Вене. И там уже родила сына", –– поделилась своей историей Дарья.

Через две недели после родов у режиссера родилась идея снять фильм, ведь она хотела показать миру, что происходит в Украине. Она обратилась к Герноту Шафлеру, совладельцу Венской продакшен компании Sabotage-films. Благодаря ему и поддержке Австрийского посольства в Украине Дарья Дрюченко получила возможность реализовать свою идею и создать документальное кино.

Команда, которая занималась созданием фильма "Що далі?"

Монтажем фильма занимался известный режиссер и клипмейкер Виктор Придувалов, а оператором-постановщиком выступил Руслан Богдан.

Картину покажут на кинофестивале "Молодость", который в этом году проходит с 21 по 29 октября в кинотеатре "Жовтень".

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