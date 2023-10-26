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Украинский режиссер сняла фильм о харьковчанах, которые 3 месяца жили в метрополитене

26 октября 2023 18:49
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко
Украинский режиссер сняла фильм о харьковчанах, которые 3 месяца жили в метрополитене
Кадр из фильма "Що далі?"
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко

Документальный фильм "Що далі?" о харьковчанах, почти 3 месяца проживших в метрополитене как в укрытии, покажут на кинофестивале "Молодость" 29 октября. Его сняла украинская режиссер Дарья Дрюченко.

Детали об украинской ленте предоставил менеджер режиссера фильма.

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О чем кино

Украинская режиссер Дарья Дрюченко, всю жизнь проработавшая на телеканале "1+1", во время войны сняла документальный фильм "Що далі?". 

 

Дарья Дрюченко
Кадр из фильма "Що далі?"

"Это история о жизни после войны и о том, что нас ждет дальше", –– рассказывает режиссер Дарья Дрюченко.

В фильме раскрываются истории трех человек: молодого студента, единственного врача на платформе метрополитена, где находятся полторы тысячи человек; учителя Монтессори центра — спасительницы детской психики; беременной женщины, которая родит еще одну украинку, несмотря на весь ужас вокруг.

 

кадр из фильма
Кадр из фильма "Що далі?"
кадр из фильма
Кадр из фильма "Що далі?"

Идея снять кино возникла у режиссера в первые дни войны, когда она сама была на девятом месяце беременности.

 

кадр из фильма
Кадр из фильма "Що далі?"

"Когда началась война, я на себе прочувствовала весь страх и ответственность за будущего ребенка. В первый день я уехала из страны, чтобы родить в безопасности. Но из-за стресса и неизвестности едва не родила в пути. Направляясь к друзьям в Германию или Швейцарию, я на одну ночь остановилась в Вене. И там уже родила сына", –– поделилась своей историей Дарья.

Через две недели после родов у режиссера родилась идея снять фильм, ведь она хотела показать миру, что происходит в Украине. Она обратилась к Герноту Шафлеру, совладельцу Венской продакшен компании Sabotage-films. Благодаря ему и поддержке Австрийского посольства в Украине Дарья Дрюченко получила возможность реализовать свою идею и создать документальное кино.

 

Команда, которая занималась созданием фильма "Що далі?"

Монтажем фильма занимался известный режиссер и клипмейкер Виктор Придувалов, а оператором-постановщиком выступил Руслан Богдан.

Картину покажут на кинофестивале "Молодость", который в этом году проходит с 21 по 29 октября в кинотеатре "Жовтень".

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