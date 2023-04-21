Украинский режиссер сняла свою ленту с программы международного кинофестиваля из-за россиян

Режиссер Надежда Парфан и команда фильма "Это свидание" в Берлине. Фото: менеджмент ленты

За год полномасштабной войны немало украинских режиссеров презентовали свои фильмы на международных кинофестивалях. Впрочем, на некоторых из них до сих пор показывают российские ленты. На подобное отреагировала украинская режиссер Надежда Парфан и ее команда.

Об этом в Facebook сообщила Украинская Киноакадемия.

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Команда фильма "Это свидание" приняла решение снять свой фильм с международного кинофестиваля GoShort (Нидерланды) и IndieLisboa (Португалия), в конкурсные программы которых вошли российские фильмы. Режиссер Надежда Парфан, актриса Дина Берг, продюсер Илько Гладштейн и их коллеги по творческой группе фильма сделали заявление, в котором говорится, что их команда не будет участвовать в каких-либо международных фестивалях, куда до сих пор приглашают россиян.

"Мы искренне разочарованы тем, что такие важные кинофестивали заняли отстраненную позицию по отношению к российско-украинской войне. Они не осознают, что российское кино и культура играют центральную роль в самоутверждении России на международной арене — и бессознательно поддерживают российский империализм своей программной политикой. Ситуация, в которой украинский фильм, снятый во время полномасштабного российского вторжения в Украину, представлен рядом с российским фильмом, производство которого происходило в этот же период, лицемерно и неприемлемо", — говорится в заявлении.

Игровая лента украинского режиссера попала в конкурсную программу Berlinale Shorts 2023. "Это свидание" — история о столице Украины, в которой идет полномасштабная война, но не прекращается жизнь во всех ее проявлениях.

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