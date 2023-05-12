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Украинская семья продает колье принцессы Дианы, которое она носила перед смертью

12 мая 2023 00:46
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Украинская семья продает колье принцессы Дианы, которое она носила перед смертью
Принцесса Диана в наборе из жемчуга "Лебединое озеро". Фото: Dailymail
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Изысканный набор ювелирных изделий, изготовленный для принцессы Дианы — комплект "Лебединое озеро", будет продан в следующем месяце на аукционе. Этот ценный набор, как считается, принцессе подарил Доди Аль-Файед. В течение длительного времени драгоценностями Дианы владела одна украинская семья.

Об этом пишет издание Daily Mail.

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Известно, что украшение с бриллиантами и жемчугом принцесса Диана надела на гала-вечер "Лебединого озера" в королевском Альберт-холле в июне 1997 года. Так получилось, что это был ее последний официальный выход перед смертью.

Принцесса Диана. Фото: Тwitter.com/dianaofhearts

Комплект "Лебединое озеро"

Колье содержит 178 бриллиантов и 5 жемчужин Южных морей весом 51 карат. Ювелиры изготовили к нему еще серьги, но принцесса их примерить не успела.

Этот комплект считается единственным ювелирным украшением Дианы, которое когда-либо продавалось публично.

Дворецкий Дианы, Пол Баррелл подтверждает подлинность колье, его письмо датировано апрелем 1998 года. Он отмечает, что семья Дианы позволила продать колье после ее смерти.

Набор из жемчуга "Лебединое озеро". Фото: Dailymail

Владельцы драгоценностей

Первым покупателем украшений был британский лорд, купивший их для жены. Правда, она никогда не носила колье и серьги из-за связи с покойной принцессой, трагически погибшей в автокатастрофе. Впоследствии украшение было перепродано через аукцион — набор купил Джим Макингвейл, мебельный магнат из Хьюстона. В этих драгоценностях выходила замуж его дочь, но через десять лет он тоже решил продать "Лебединое озеро".

Согласно информации The New York Times, набор приобрел украинский миллиардер Марк Гинзбург и хранил его почти 13 лет.

 Из-за войны в Украине нынешние владельцы решили выставить украшение на аукцион. Средства предполагается направить на восстановление разрушенных городов.

Сообщается, что продажа "Лебединого озера" состоится 27 июня. Благодаря торгам ожидается получить от 5 до 15 миллионов долларов.

Принцесса Диана погибла в автокатастрофе в августе 1997 года.

Напомним, компания Netflix опубликовала первые официальные кадры из предстоящего шестого сезона сериала "Корона" с молодыми Кейт Миддлтон и принцем Уильямом. Новые эпизоды расскажут историю знакомства и начала романа. Также Netflix сделал громкое заявление по поводу предстоящих сезонов.

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