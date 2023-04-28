Творці серіалу "Корона" показали перші кадри з молодими Кейт Міддлтон та принцом Вільямом
Стрімінгова компанія Netflix опублікувала перші офіційні кадри з майбутнього шостого сезону серіалу "Корона" з молодими Кейт Міддлтон та принцом Вільямом. Нові епізоди розкажуть історію їхнього знайомства та початку роману. Також Netflix зробив гучну заяву стосовно майбутніх сезонів.
Про це компанія повідомила у своїх соцмережах.
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Події відбуваються у Сент-Ендрюсі (Шотландія), де 2001 року познайомилися Кейт та Вільям під час навчання в університеті. Молодих принца та принцесу Уельських зіграли театральні актори Ед Маквей та Мег Белламі, для яких серіал "Корона" став кінодебютом.
Творці шоу також повідомили, що шостий сезон стане останнім. Тож скандальна історія принца Гаррі та Меган Маркл у серіалі не буде показана.
Серіал "Корона" розповідає про життя британських монархів. П'ятий сезон вийшов на Netflix у листопаді минулого року, в центрі сюжету опинилася подружня криза принцеси Діани та принца Чарльза в 1990-ті, а також трагічна загибель принцеси.
Серіал неодноразово стикався з критикою з боку глядачів, які вважають, що творці "Корони" зайшли надто далеко. Наприклад, нещодавно обурення в мережі викликало те, наскільки докладно в шоу було показано смерть принцеси Діани та її похорон.
Нагадаємо, раніше ми писали, що американській співачці Кеті Перрі запропонували провести ніч в одному з палаців короля Чарльза III. Також ми розповідали, що Чарльз III відмовив лондонському аеропорту Гітроу, який планував назвати один із терміналів на його честь.