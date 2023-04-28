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Творці серіалу "Корона" показали перші кадри з молодими Кейт Міддлтон та принцом Вільямом

28 квітня 2023 13:24
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Творці серіалу "Корона" показали перші кадри з молодими Кейт Міддлтон та принцом Вільямом
Принц Вільям та Кейт Міддлтон. Фото: REUTERS/POOL
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Стрімінгова компанія Netflix опублікувала перші офіційні кадри з майбутнього шостого сезону серіалу "Корона" з молодими Кейт Міддлтон та принцом Вільямом. Нові епізоди розкажуть історію їхнього знайомства та початку роману. Також Netflix зробив гучну заяву стосовно майбутніх сезонів. 

Про це компанія повідомила у своїх соцмережах. 

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Події відбуваються у Сент-Ендрюсі (Шотландія), де 2001 року познайомилися Кейт та Вільям під час навчання в університеті. Молодих принца та принцесу Уельських зіграли театральні актори Ед Маквей та Мег Белламі, для яких серіал "Корона" став кінодебютом.

Кейт Міддлтон та принц Гаррі в новому сезоні серіалу "Корона". Фото: Instagram/thecrownnetflix
Принц Гаррі в новому сезоні серіалу "Корона". Фото: Instagram/thecrownnetflix
Кейт Міддлтон в новому сезоні серіалу "Корона". Фото: Instagram/thecrownnetflix

Творці шоу також повідомили, що шостий сезон стане останнім. Тож скандальна історія принца Гаррі та Меган Маркл у серіалі не буде показана.

Серіал "Корона" розповідає про життя британських монархів. П'ятий сезон вийшов на Netflix у листопаді минулого року, в центрі сюжету опинилася подружня криза принцеси Діани та принца Чарльза в 1990-ті, а також трагічна загибель принцеси.

Серіал неодноразово стикався з критикою з боку глядачів, які вважають, що творці "Корони" зайшли надто далеко. Наприклад, нещодавно обурення в мережі викликало те, наскільки докладно в шоу було показано смерть принцеси Діани та її похорон.

Нагадаємо, раніше ми писали, що американській співачці Кеті Перрі запропонували провести ніч в одному з палаців короля Чарльза III. Також ми розповідали, що Чарльз III відмовив лондонському аеропорту Гітроу, який планував назвати один із терміналів на його честь.

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