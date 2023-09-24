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Украинские бренды на подиуме: стартует парижская неделя моды

24 сентября 2023 17:35
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко
Украинские бренды на подиуме: стартует парижская неделя моды
Парижская неделя моды 2021 года. Фото: Imaxtree
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко

Завтра, 25 сентября, стартует Неделя моды в Париже. Это событие — это кульминация модного календаря, грандиозный финал Месяца моды, после ярких подиумов Нью-Йорка, Лондона и Милана. В этом году вместе с известными мировыми брендами Givenchy, Chloe, Saint Laurent, Christian Dior, Louis Vuitton, Chanel будут представлены и работы украинских дизайнеров.

Точный график показов можно посмотреть на сайте Fashion Week Online .

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В этом году Париж может похвастаться самой длительной неделей моды сезона Весна/Лето 24 — целых восемь дней. Согласно календарю, такие известные дома мод, как Christian Dior, Louis Vuitton и Chanel продемонстрируют свои коллекции 26 сентября, 2 и 3 октября.

Модный дом Chloé удивил новостью, что для креативного директора бренда Габриэлы Херст коллекция этого сезона станет последней в работе с брендом.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Gabriela Hearst (@gabrielahearst)

Также и дизайнер Сара Бертон продемонстрирует свою финальную коллекцию для Alexander McQueen после 26 лет в модном доме.

Из хороших новостей — все же состоится показ Balmain, несмотря на то, что 50 изделий из коллекции было украдено несколько недель назад прямо из автомобиля. Об этом рассказал креативный директор бренда Оливье Рустен, однако команда сделала все возможное, чтобы все же принять участие в показе.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Post shared by OR (@olivier_rousteing)

Будут и украинцы

Из украинских брендов будут представлены Litkovska, в один день с тем же всемирно известным брендом Balmain — 27 сентября. Этот украинский бренд, основанный дизайнером Лилией Литковской, базируется как в Киеве, так и Париже. Дизайнер уже неоднократно представляла свои коллекции на неделях моды по всему миру. А еще костюмы этого бренда обожает первая леди Украины Елена Зеленская.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by LITKOVSKA (@litkovska_official)

А в один день с брендами Valentino и Balenciaga — 1 октября — свою коллекцию представит бренд дизайнера Андре Тана – RDNT. Это бренд, который родился во время полномасштабной войны, а все деньги от продаж одежды RDNT Andre Tan идут на ВСУ. Поэтому показ на самом популярном модном событии в мире призван еще раз напомнить о том, что происходит в Украине.

 

Напомним, невероятная Наоми Кэмпбелл в чулках стала звездой показа откровенной коллекции Dolce & Gabbana. А на подиум звездного шоу Versace вышла бывшая и нынешняя девушка Ди Каприо.

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