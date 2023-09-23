Неймовірна Наомі Кемпбелл у панчохах стала зіркою показу відвертої колекції Dolce & Gabbana
Модель Наомі Кемпбелл вразила дефіле на Міланському тижні моди. Супермодель вийшла на подіум на показі Dolce & Gabbana.
Про це пише Daily Mail.
Ешлі Грем та Наомі Кемпбелл вийшли на подіум у вбранні культової марки
50-річна супермодель Наомі Кемпбелл продемонструвала спокусливе вбрання разом із новою подружкою Леонардо Ді Капріо Вітторією Черетті. Наомі виглядала неймовірно в образі, натхненному спідньою білизною: у чорних панчохах та прозорому боді. Прозора спідниця накривала ансамбль. Вона доповнила свій приголомшливий ансамбль кольє з чорною трояндою.
Дівчина голлівудського актора Лео Ді Капріо 25-річна Вітторія також була серед моделей шоу. На ній були прозорі панчохи та туфлі на підборах, але, на відміну від своїх колег-моделей, вона не одягала одягу зверху білизни.
Ешлі Грем також показала дуже розкішний вихід на подіумі. 35-річна зірка Sports Illustrated привернула увагу в чорному та білизні з високою талією, одягненій під прозору сукню з вирізом. Свій образ вона доповнила панчохами та підтяжками, а в одній руці мала маленьку чорну сумочку із золотим ремінцем.
Раніше Кайлі Міноуг та дружина "Бонда" завітали на модний показ Burberry.
Нагадаємо, донька Гайді Клум знялась у сімейній відвертій фотосесії.