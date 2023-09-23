Неймовірна Наомі Кемпбелл у панчохах стала зіркою показу відвертої колекції Dolce & Gabbana

Модель Наомі Кемпбелл. Фото: Reuters

Модель Наомі Кемпбелл вразила дефіле на Міланському тижні моди. Супермодель вийшла на подіум на показі Dolce & Gabbana.

Про це пише Daily Mail.

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50-річна супермодель Наомі Кемпбелл продемонструвала спокусливе вбрання разом із новою подружкою Леонардо Ді Капріо Вітторією Черетті. Наомі виглядала неймовірно в образі, натхненному спідньою білизною: у чорних панчохах та прозорому боді. Прозора спідниця накривала ансамбль. Вона доповнила свій приголомшливий ансамбль кольє з чорною трояндою.

Модель Наомі Кемпбелл. Фото: Reuters

Модель Наомі Кемпбелл. Фото: Reuters

Модель Наомі Кемпбелл. Фото: Reuters

Модель на показі колекції Dolce & Gabbana. Фото: Reuters

Модель на показі колекції Dolce & Gabbana. Фото: Reuters

Модель на показі колекції Dolce & Gabbana. Фото: Reuters

Моделі на показі колекції Dolce & Gabbana. Фото: Reuters

Модель на показі колекції Dolce & Gabbana. Фото: Reuters

Модель на показі колекції Dolce & Gabbana. Фото: Reuters

Модель на показі колекції Dolce & Gabbana. Фото: Reuters

Модель на показі колекції Dolce & Gabbana. Фото: Reuters

Моделі на показі колекції Dolce & Gabbana. Фото: Reuters

Дівчина голлівудського актора Лео Ді Капріо 25-річна Вітторія також була серед моделей шоу. На ній були прозорі панчохи та туфлі на підборах, але, на відміну від своїх колег-моделей, вона не одягала одягу зверху білизни.

Ешлі Грем також показала дуже розкішний вихід на подіумі. 35-річна зірка Sports Illustrated привернула увагу в чорному та білизні з високою талією, одягненій під прозору сукню з вирізом. Свій образ вона доповнила панчохами та підтяжками, а в одній руці мала маленьку чорну сумочку із золотим ремінцем.

Наречена Леонардо Ді Капріо підкреслила розкішні форми корсетом на показі колекції Dolce & Gabbana. Фото: Reuters

Модель Ешлі Грем на показі колекції Dolce & Gabbana. Фото: Reuters

Дизайнери Долче і Стефано Габбанa. Фото: Reuters

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