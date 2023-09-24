Українські бренди на подіумі: стартує парижський тиждень моди

Паризький тиждень моди 2021. Фото: Imaxtree

Завтра, 25-го вересня, стартує Тиждень моди в Парижі. Ця подія — це кульмінація модного календаря, грандіозний фінал Місяця моди, після яскравих подіумів Нью-Йорка, Лондона та Мілана. Цьогоріч разом з найвідомішими світовими брендами Givenchy, Chloe, Saint Laurent, Christian Dior, Louis Vuitton, Chanel будуть представлені і українські дизайнери.

Точний графік показів можна подивися на сайті Fashion Week Online.

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Цьогоріч Париж може похвалитися найтривалішим тижнем моди сезону Весна/Літо 24 — цілих вісім днів. Відповідно до календаря, такі відомі будинки мод, як Christian Dior, Louis Vuitton і Chanel продемонструють свої колекції 26 вересня, 2 та 3 жовтня.

Модний дім Chloé здивував новиною, що для креативного директора бренду Габріели Херст колекція цього сезону стане останньою у роботі з брендом.

Так само і дизайнерка Сара Бертон продемонструє свою фінальну колекцію для Alexander McQueen після 26 років у модному домі.

З гарних новин — все ж відбудеться показ Balmain, попри те, що 50 виробів із колекції було викрадено кілька тижнів тому просто з автомобіля. Про це розповів креативний директор бренду Олів'є Рустен, проте команда зробила все можливе, щоб все ж взяти участь у показі.

Будуть і українці

З українських брендів будуть представлені Litkovska, в один день з тим самим всесвітньо відомим брендом Balmain — 27 вересня. Цей український бренд, заснований дизайнером Лілією Літковською, базується як у Києві, так і в Парижі. Дизайнерка вже неодноразово представляла свої колекції на тижнях моди по всьому світу. А ще, костюми цього бренду обожнює перша леді України Олена Зеленська.

А в один день з брендами Valentino і Balenciaga — 1 жовтня — свою колекцію представить бренд дизайнера Андре Тана RDNT. Це бренд, який народився під час повномасштабної війни, а всі гроші від продажу одягу RDNT Andre Tan йдуть на ЗСУ. Тож показ на найпопулярніший модній події у світі покликаний ще раз нагадати про те, що відбувається в Україні.

Нагадаємо, неймовірна Наомі Кемпбелл у панчохах стала зіркою показу відвертої колекції Dolce & Gabbana. А на подіум зіркового шоу Versace вийшла колишня та нинішня дівчини Ді Капріо.