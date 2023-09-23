На подіум зіркового шоу Versace вийшла колишня та нинішня дівчини Ді Капріо

Актор Леонардо Ді Капріо. Фото: Google

В італійському Мілані на Тижні моди відбувся показ нової колекції Versace. Він наробив багато галасу багато в чому завдяки участі в ньому зіркових моделей. Окрім, наприклад 53-річної Клаудії Шиффер, на подіум вийшла колишня та нинішня обраниці голлівудського актора Леонардо Ді Капріо.

Про це пише видання Page Six.

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Особливо бурхливо гості показу відреагували на майже одночасну появу Джіджі Хадід та Вітторії Черетті, яких багато хто вважає суперницями за серце Леонардо Ді Капріо. Черетті нещодавно зняли за обіймами та поцілунками з актором під час вечірки на Ібіці.

А у романі з Джіджі Лео підозрювали через те, що він часто проводив з нею час. Інсайдери не раз розповідали таблоїдам, що пара перебуває у стосунках без зобов'язань.

Джіджі Хадід та Вітторія Черетті на показі Versace. Фото: Page Six

Серед моделей, що представляли нову лінійку Versace, була й одна з сестер Кардаш’ян, бізнесвумен Кендалл Дженнер.

Проте головною подією показу став вихід на подіум 53-річної Клаудії Шиффер. Вона продемонструвала м'ятно-зелену сукню-комбінацію з шаховим принтом та мереживними вставками.

До речі, залаштунками, Черетті та Хадід разом не фотографувалися. Джіджі позувала з Клаудією. А Вітторія з іншими моделями.

Зіркові моделі модного показу Versace. Фото: Instagram/britishvogue

Нагадаємо, раніше ми писали, що Ді Капріо знявся для обкладинки Vogue. Також ми розповідали, як саме актора підловили за поцілунками з Вітторією Черетті.