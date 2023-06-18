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Украинские звезды публикуют семейные кадры в День отца: фото и поздравления

18 июня 2023 16:49
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Украинские звезды публикуют семейные кадры в День отца: фото и поздравления
День отца. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Сегодня, 18 июня, в мире отмечают День отца. Его празднуют в третье воскресенье первого месяца лета. Украинские знаменитости активно публикуют фото со своими детьми и делятся впечатлениями об отцовстве. Мужчин также поздравляют и их звездные жены.

Новини.LIVE расскажет подробнее о публикациях селебритис в соцсетях.

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Дмитрий Монатик

Певец и его жена, продюсер Ирина, воспитывают двух сыновей  Платона и Даниила.

"Даня и Платоша, величайшее достижение в моей жизни это — вы!!! Спасибо, любимая Ирина, за таких невероятных детей. Вы — все, что у меня есть! Все, что мне нужно! Всех поздравляю с Днем отца", — написал Дмитрий.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Dmytro Monatik (@monatik_official)

Ирина также опубликовала несколько архивных фотографий Дмитрия с сыновьями. Публикацию она дополнила подписью: "Безгранично люблю и спасибо за наших невероятных сыновей".

Юрий Горбунов

Телеведущий воспитывает двух сыновей вместе с женой, телезвездой Екатериной Осадчей. В 2017 и 2021 годах на свет появились Иван и Даниил.

"Быть отцом… Какое невероятное счастье! Твоя жизнь наполнена смыслом, ответственностью, нежностью и любовью", — подписал снимок Горбунов.

В то же время Осадчая опубликовала у себя в соцсетях архивные фото и видео из роддома.

"Папа дома" — сейчас это самое главное слово! Юрий, ты наш лучший папа в мире! Мы поздравляем всех пап с Днем папы! Пусть каждый папа будет как можно скорее рядом со своими малышами. А самая страшная ошибка на карте мира, Россия, перестанет убивать пап", — написала Осадчая.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А post shared by Katya Osadcha (@kosadcha)

Анатолий Анатолич

Шоумен вместе с женой, владелицей пиар агентства Юлой, воспитывают дочерей Алису и Лолиту, а также сына Нила.

"С днем отца меня. Я во многом лажаю, но папа я хороший. Три правила хорошего папы: любить своих детей; любить своих малышей; любить и не читать правила от блогеров", — подписал фото с дочками и женой Толич.

Скриншот: Instagram/yulattt

Никита Добрынин

Бывший участник шоу "Холостяк" опубликовал видео с сыном Львом. Мальчик живет с матерью, блогершей Дашей Квитковой, с которой недавно Добрынин расстался.

"Быть отцом — самое сильное счастье. Безгранично радуюсь быть твоим "татооо", — подписал видео Никита.

Эдгар Каминский

Бывший муж экс-участницы группы "НеАнгелы" Славы Каминской, пластический хирург Эдгар Каминский опубликовал совместное фото с сыном Леонардом и дочерью Лаурой.

"Счастлив быть отцом. С Днем отца", — лаконично на английском языке подписал снимок Эдгар.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Edgar KAMINSKYI (@edgar_kaminskyi)

Андрей Фединчик

Популярного актера кино и театра, который сейчас защищает нашу страну в рядах ВСУ от оккупантов, поздравила с праздником его жена, актриса Наталья Денисенко. Звездная пара воспитывает сына Андрюшу.

"Такой суровый, но всегда такой нежный. В этот день хочется пожелать, чтобы все дети дождались своих пап домой", — подписала трогательное видео Наталья.

Напомним, ранее мы писали, что певица Камалия поздравила своего мужа Захура с Днем отца. Также мы рассказывали, что Президент Украины Владимир Зеленский трогательно поздравил защитников с Днем отца.

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