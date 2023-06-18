Українські зірки публікують сімейні кадри в День батька: фото й привітання

День батька. Фото: Google

Сьогодні, 18 червня, у світі відзначають День батька. Його святкують в третю неділю першого місяця літа. Українські знаменитості активно публікують фото зі своїми дітьми та діляться враженнями про батьківство. Чоловіків також вітають і їхні зіркові дружини.

Новини.LIVE розкаже детальніше про публікації селебрітіс у соцмережах.

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Дмитро Монатік

Співак та його дружина, продюсерка Ірина, виховують двох синів: Платона та Данила.

"Даня і Платоша, найбільше досягнення в моєму житті — це ви!!! Дякую, кохана Ірино, за таких неймовірних дітей. Ви — все, що в мене є! Все, що мені потрібно! Всіх вітаю з Днем батька", — написав Дмитро.

Ірина також опублікувала декілька архівних фото Дмитра з синами. Публікацію вона доповнила дописом: "Безмежно кохаю та дякую за наших неймовірних синів".

Юрій Горбунов

Телеведучий виховує двох синів разом з дружиною, телезіркою Катериною Осадчою. У 2017 та 2021 роках на світ з'явились Іван та Данило.

"Бути батьком… Яке неймовірне щастя! Твоє життя наповнене сенсом, відповідальністю, ніжністю і любов'ю", — підписав знімок Горбунов.

Водночас Осадча опублікувала у себе в соцмережах архівні фото й відео з пологового будинку.

"Тато вдома" — зараз це найголовніше слово! Юрію, ти наш найкращий тато у світі! Ми вітаємо всіх тат з Днем тата! Нехай кожен тато буде якнайшвидше поруч зі своїми малятами. А найстрашніша помилка на карті світу, Росія, перестане вбивати татусів", — написала Осадча.

Анатолій Анатоліч

Шоумен разом з дружиною, власницею піар агентства Юлою, виховують доньок Алісу та Лоліту, а також сина Ніла.

"З днем батька мене. Я багато в чому лажаю, але тато я хороший. Три правила хорошого тата: любити своїх дітей; любити своїх малих; любити і не читати правила від блогерів", — підписав фото з доньками та дружиною Толіч.

Скриншот: Instagram/yulattt

Нікіта Добринін

Колишній учасник шоу "Холостяк" опублікував відео з сином Левом. Хлопчик живе з матір'ю, блогеркою Дашею Квітковою, з якою нещодавно Добринін розлучився.

"Бути батьком — найсильніше щастя. Безмежно радію бути твоїм "татооо", — підписав відео Нікіта.

Едгар Камінський

Колишній чоловік ексучасниці гурту "НеАнгели" Слави Камінської, пластичний хірург Едгар Камінський опублікував спільне фото з сином Леонардом та донькою Лаурою.

"Щасливий бути батьком. З Днем батька", — лаконічно англійською мовою підписав знімок Едгар.

Андрій Федінчик

Популярного актора кіно і театру, який зараз захищає нашу країну в лавах ЗСУ від окупантів, привітала зі святом його дружина, акторка Наталка Денисенко. Зіркова пара виховує сина Андрійка.

"Такий суворий, але завжди такий ніжний. В цей день хочеться побажати, щоб всі дітки дочекалися своїх татусів додому", — підписала зворушливе відео Наталка.

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Камалія привітала свого чоловіка Захура з Днем батька. Також ми розповідали, що Президент України Володимир Зеленський зворушливо привітав захисників з Днем батька.