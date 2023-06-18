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День батька: принц Вільям показав зворушливі фото зі своїми дітьми

18 червня 2023 11:27
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
День батька: принц Вільям показав зворушливі фото зі своїми дітьми
Принц Вільям з дітьми. Фото: Instagram/princeandprincessofwales
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Сьогодні, 18 червня, у світі відзначають День батька. Його святкують в третю неділю першого місяця літа. З цієї нагоди принц Вільям, який є першим в черзі на британський престол, опублікував зворушливі фото з дітьми. 

Знімки з’явились у соцмережах принца та принцеси Уельських.

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Подробиці

Знімки зробив відомий фотограф Міллі Пілкінгтон ще у квітні у Віндзорському замку. Перед камерою принц Вільям позував в оточенні його дітей: принца Джорджа, принцеси Шарлотти та принца Луї. Усі вони були в одязы блакитного відтінку.

На фотографіях майбутній король широко усміхається, коли двоє його старших дітей, Джордж, якому 22 липня виповниться десять років, і восьмирічна Шарлотта в красивій сукні з ґудзиками від Рейчел Райлі дивляться на нього, тримаючи руки на його колінах. Маленький Луї стоїть за спиною багатодітного  батька, та обіймає його. 

Матір зіркових дітей, принцеса Уельська, Кейт Міддлтон, на знімках не показали. 

Принц Вільям з дітьми. Фото: Instagram/princeandprincessofwales

Нагадаємо, раніше ми писали, що принц Луї не стримував емоцій на святковому параді який відкрив низку заходів, присвячених святкуванню ювілею Чарльза III. 

Також ми розповідали, що стримінгова платформа Spotify припинила співпрацю з Меган Маркл та принцом Гаррі.

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