Камалія показала архівне фото та привітала Захура з Днем батька

Співачка Камалія з чоловіком. Фото: Instagram/kamaliyaofficial

В третю неділю першого місяця літа у світі відзначають День батька. Цього року він випав на 18 червня. Знаменитості публікують архівні сімейні фотографії зі своїми дітьми. Привітала свого чоловіка, пакистанського мільярдера Моххамада Захура, і співачка Камалія.

Відповідна публікація з’явилась в її Instagram.

Читайте також:

Подробиці

Попри приголомшливу заяву про розлучення, Камалія та Захур продовжують разом з’являтися на світських заходах та відпочивати за кордоном і в Україні. Вони разом вже 20 років. Зіркова пара виховує доньок двійнят — Арабеллу та Мірабеллу. Дівчата зараз живуть з Захуром в Лондоні (Велика Британія).

В День батька Камалія опублікувала архівне сімейне фото з відпочинку в Туреччині. Родина позує в піратських капелюхах. А співачка з бізнесменом тримають в руках екзотичних папуг.

"Мрію, щоб кожний український тато-герой якомога швидше обійняв свою дитинку. Захур, ти найкращий у світі тато! Дякую за все, що ти робиш для наших дівчаток, і навіть у цей час часто буваєш для них і мамою, і татом", — написала Камалія.

Камалія з родиною. Скриншот: Instagram/kamaliyaofficial

Нагадаємо, раніше ми писали, що Камалія отримала спецнагороду премії YUNA. Також ми розповідали, що принц Вільям показав зворушливі фото зі своїми дітьми.