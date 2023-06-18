Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Камалія показала архівне фото та привітала Захура з Днем батька arrow

Камалія показала архівне фото та привітала Захура з Днем батька

18 червня 2023 15:18
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Камалія показала архівне фото та привітала Захура з Днем батька
Співачка Камалія з чоловіком. Фото: Instagram/kamaliyaofficial
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

В третю неділю першого місяця літа у світі відзначають День батька. Цього року він випав на 18 червня. Знаменитості публікують архівні сімейні фотографії зі своїми дітьми. Привітала свого чоловіка, пакистанського мільярдера Моххамада Захура, і співачка Камалія. 

Відповідна публікація з’явилась в її Instagram.

Читайте також:

Подробиці

Попри приголомшливу заяву про розлучення, Камалія та Захур продовжують разом з’являтися на світських заходах та відпочивати за кордоном і в Україні.  Вони разом вже 20 років. Зіркова пара виховує доньок двійнят — Арабеллу та Мірабеллу. Дівчата зараз живуть з Захуром в Лондоні (Велика Британія).

В День батька Камалія опублікувала архівне сімейне фото з відпочинку в Туреччині. Родина позує в піратських капелюхах. А співачка з бізнесменом тримають в руках екзотичних папуг.  

"Мрію, щоб кожний український тато-герой якомога швидше обійняв свою дитинку. Захур, ти найкращий у світі тато! Дякую за все, що ти робиш для наших дівчаток, і навіть у цей час часто буваєш для них і мамою, і татом", — написала Камалія. 

Камалія з родиною. Скриншот: Instagram/kamaliyaofficial

Нагадаємо, раніше ми писали, що  Камалія отримала спецнагороду премії YUNA. Також ми розповідали, що принц Вільям показав зворушливі фото зі своїми дітьми.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

Спецпроєкт "Герої в тилу": історія залізничника Дмитра Ярошенка

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB