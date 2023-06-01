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Украинские знаменитости, которые являются многодетными родителями

1 июня 2023 12:03
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Украинские звезды, которые являются многодетными родителями
Тарас и Алена Тополя вместе с детьми. Фото: Instagram/alyoshasinger
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Сегодня, 1 июня, в Украине отмечается Международный день защиты детей. В украинском шоу-бизнесе немало знаменитостей, которые воспитывают будущее нашего государства. А некоторые звезды являются многодетными родителями. То есть у них трое и более потомков.

Новини.LIVE расскажет и покажет украинские звездные многодетные семьи.

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Тарас Тополя и Alyosha

Фронтмен группы "Антитіла" Тарас Тополя и певица, представлявшая нашу страну на конкурсе "Евровидение-2010", стали многодетными родителями в августе 2020 года. Тогда у них родилась дочь Мария. Также звездная парочка воспитывает сыновей Романа и Марка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by ALYOSHA (@alyoshasinger)

Светлана Тарабарова

Певица стала многодетной матерью буквально недавно. 19 апреля Светлана родила дочь Полину. Артистка вместе с мужем, своим директором  Алексеем Бондарем, воспитывают первенца Ивана и дочь Марию, которая появилась на свет в 2020-м.

Екатерина Осадчая

Телеведущая является матерью трех сыновей. Первенца Илью Екатерина родила в 2002 году от народного депутата Олега Полищука. В 2017 и 2021 годах на свет появились Иван и Даниил. Их отец — муж Осадчей, телеведущий Юрий Горбунов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Анастасия Приходько

Певица стала многодетной матерью весной 2021 года. Тогда она родила сына Луку. Также Анастасия воспитывает дочь Нану, появившуюся на свет в 2010-м и старшего сына Гордия (2015). Приходько тщательно скрывает отца двух сыновей. Дочь она родила от абхазского бизнесмена Нури Кухилава.

Сергей Притула

Бывший телеведущий, который сейчас сосредоточился исключительно на волонтерской деятельности, которой занимается с начала российской военной агрессии 2014 года, стал многодетным отцом 25 мая 2021-го, когда родилась дочь Стефания. Вместе с женой Екатериной у них есть общая дочь Соломия. Также в семье сын Сергея от первого брака, Дмитрий.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by katrusya_s (@kateryna_pry)

Григорий Решетник

Бессменный ведущий популярного романтического шоу "Холостяк" вместе с женой Кристиной, которая является его директором, воспитывают троих сыновей. Иван, Дмитрий и Александр появились на свет в 2013, 2017 и 2020 годах соответственно.

Анатолий Анатолич

Шоумен вместе с супругой, владелицей пиар агентства Юлой, стали многодетными родителями 20 июля 2021 года. У старших дочерей звездной пары Алисы и Лолиты появился маленький братик Нил.

"Мы долго думали, как назвать сына, и выбрали имя, полностью отражающее внутренний мир нашей семьи. Мы выбирали короткое международное имя, сильное, с прекрасным значением и характеристиками. И важно, чтобы в нем была буква" Л", как у каждого из нас. Имя означает "чемпион". И когда мы увидели сына, убедились, что по-другому его назвать просто нельзя", — рассказали тогда Анатолич и Юла.

Напомним, ранее мы писали, что ВСУ презентовали песню и патриотический клип на нее, которую посвятили детям. Также мы рассказывали, как украинские знаменитости отреагировали на гибель девятилетней девочки в столице во время ракетных обстрелов Киева в Международный день защиты детей.

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