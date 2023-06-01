ЗСУ презентували пісню і патріотичний кліп на неї, яку присвятили дітям

Фрагмент кліпу від Генерального штабу ЗСУ. Фото: YouTube/GeneralStaffUA

Сьогодні, 1 червня, в Україні відзначають Міжнародний день захисту дітей. З цієї нагоди військовослужбовці-музиканти Збройних сил України створили пісню "За щастя, за волю!", в якій докладно й зрозуміло пояснили світові, чому і за що ми воюємо.

Відео з’явилось на YouTube-каналі Генерального штабу ЗСУ.

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Про пісню

Композицію створили і виконали військові музиканти Ансамблю пісні і танцю Збройних сил України. Автор тексту — відомий композитор Петро Мага, який співпрацює з багатьма українськими знаменитостями. Автором звукозапису та зведення виступив Олександр Чернега.

У композиції лунають голоси солістів ансамблю ЗСУ Сергія Юрченка, Анастасії Шпортько, Ванди Дріневської та Павла Пігури.

Оскільки кліп розрахований в першу чергу на дітей, в ньому використані фрагменти анімаційних історично-музичних кліпів патріотичного гурту "ТНМК" "Історія України за 5 хвилин" та "Гупало Василь", які популярні не лише серед дітей.

"Створені Сашком Даниленком сюжети в стислій формі розкривають найважливіші аспекти нашої непростої історії, запам’ятовуються завдяки небанальній подачі, історичній відповідності та стриманому козацькому гумору", — прокоментували прем’єру в Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, раніше ми писали, що зірка серіалу "Надприродне", американський актор Міша Коллінз, став новим амбасадором UNITED24. Також ми розповідали, як українські знаменитості відреагували на загибель дев’ятирічної дівчинки в столиці під час ракетного обстрілу Києва в Міжнародний день захисту дітей.