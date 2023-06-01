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ЗСУ презентували пісню і патріотичний кліп на неї, яку присвятили дітям

1 червня 2023 10:43
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
ЗСУ презентували пісню і патріотичний кліп на неї, яку присвятили дітям
Фрагмент кліпу від Генерального штабу ЗСУ. Фото: YouTube/GeneralStaffUA
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Сьогодні, 1 червня, в Україні відзначають Міжнародний день захисту дітей. З цієї нагоди  військовослужбовці-музиканти Збройних сил України створили пісню "За щастя, за волю!", в якій докладно й зрозуміло пояснили світові, чому і за що ми воюємо.

Відео з’явилось на YouTube-каналі Генерального штабу ЗСУ.

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Про пісню 

Композицію створили і виконали військові музиканти Ансамблю пісні і танцю Збройних сил України. Автор тексту — відомий композитор Петро Мага, який співпрацює з багатьма українськими знаменитостями. Автором звукозапису та зведення виступив Олександр Чернега.

У композиції лунають голоси солістів ансамблю ЗСУ Сергія Юрченка, Анастасії Шпортько, Ванди Дріневської та Павла Пігури.

Оскільки кліп розрахований в першу чергу на дітей, в ньому використані фрагменти анімаційних історично-музичних кліпів патріотичного гурту "ТНМК" "Історія України за 5 хвилин" та "Гупало Василь", які популярні не лише серед дітей. 

"Створені Сашком Даниленком сюжети в стислій формі розкривають найважливіші аспекти нашої непростої історії, запам’ятовуються завдяки небанальній подачі, історичній відповідності та стриманому козацькому гумору", — прокоментували прем’єру в Генштабі ЗСУ. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що зірка серіалу "Надприродне", американський актор Міша Коллінз, став новим амбасадором UNITED24. Також ми розповідали, як українські знаменитості відреагували на загибель дев’ятирічної дівчинки в столиці під час ракетного обстрілу Києва в Міжнародний день захисту дітей.

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