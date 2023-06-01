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Українські знаменитості, які є багатодітними батьками

1 червня 2023 12:03
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Українські зірки, які є багатодітними батьками
Тарас та Олена Тополі разом з дітьми. Фото: Instagram/alyoshasinger
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Сьогодні, 1 червня, в Україні відзначають Міжнародний день захисту дітей. В українському шоу-бізнесі чимало знаменитостей, які виховують майбутнє нашої держави. А деякі зірки є багатодітними батьками. Тобто в них троє та більше нащадків. 

Новини.LIVE розкаже та покаже українські зіркові багатодітні родини. 

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Тарас Тополя та Alyosha

Фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя та співачка, яка представляла нашу країну на конкурсі "Євробачення-2010" стали багатодітними батьками в серпні 2020 року. Тоді у них народилася дочка Марія. Також зіркова парочка виховує синів Романа та Марка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Світлана Тарабарова

Співачка стала багатодітною матір'ю буквально нещодавно. 19 квітня Світлана народила доньку Поліну. Артистка разом з чоловіком, директором Олексієм Бондарем, виховують  первістка Івана та доньку Марію, яка з'явилась на світ 2020-го.

Катерина Осадча

Телеведуча є матір'ю трьох синів. Первенця Іллю Катерина народила 2002 року від народного депутата Олега Поліщука. У 2017 та 2021 роках на світ з'явились Іван та Данило. Їхній батько — чоловік Осадчої, телеведучий Юрій Горбунов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Анастасія Приходько

Співачка стала багатодітною матір'ю весною 2021 року. Тоді вона народила сина Луку. Також Анастасія виховує доньку Нану, яка з'явилась на світ 2010-го, та старшого сина Гордія (2015). Приходько ретельно приховує батька двох синів. Доньку ж вона народила від абхазького бізнесмена Нурі Кухілава.

Сергій Притула

Колишній телеведучий, який зараз зосередився виключно на волонтерській діяльності, якою займається від початку російської військової агресії 2014 року, став багатодітним батьком 25 травня 2021-го, коли народилась донька Стефанія. Разом із дружиною Катериною в них є спільна донька Соломія. Також в родині син Сергія від першого шлюбу, Дмитро. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Григорій Решетник

Беззмінний ведучий популярного романтичного шоу "Холостяк" разом з дружиною Христиною, яка є його директоркою, виховують трьох синів. Іван, Дмитро та Олександр з'явились на світ 2013-го, 2017-го та 2020-го роках відповідно. 

Анатолій Анатоліч

Шоумен разом з дружиною, власницею піар агентства Юлою, стали багатодітними батьками 20 липня 2021 року. В старших доньок зіркової пари, Аліси та Лоліти, з'явився маленький братик Ніл. 

"Ми довго думали, як назвати сина, і вибрали ім'я, яке повністю відображає внутрішній світ нашої сім'ї. Ми вибирали коротке міжнародне ім'я, сильне, з прекрасним значенням і характеристиками. І важливо, щоб в ньому була буква "Л", як у кожного з нас. Ім'я означає "чемпіон". І коли ми побачили сина, переконалися, що по-іншому його назвати просто не можна", — розповіли тоді Анатоліч та Юла.

Нагадаємо, раніше ми писали, що ЗСУ презентували пісню і патріотичний кліп на неї, яку присвятили дітям. Також ми розповідали, як українські знаменитості відреагували на загибель дев’ятирічної дівчинки в столиці під час ракетного обстрілу Києва в Міжнародний день захисту дітей.

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