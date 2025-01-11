Александр Рудинский обругал россиян в голливудском сериале - видео

Украинский актер Александр Рудинский. Фото: instagram/sasha_rudinskiy

Украинский известный актер Александр Рудинский сыграл роль военного в шпионском триллере "Агентство" Джорджа Клуни. Артист сымпровизировал и обматерил россиян прямо во время съемок.

Фрагменты фильма актер выложил в соцсети.

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Украинский актер удивил Джорджа Клуни импровизированным обращением к россиянам. Он сыграл роль военного Саши Бутенко в шпионском триллере "Агентство".

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Актер во время съемки сцены перестрелки отдался эмоциям и добавил реплику, которой не было в сценарии: "Слава Украине, с*ки!". Режиссер Джо Райт, работавший вместе с такими мастерами, как Нил Бергер и Филип Мартин, высоко оценил эту импровизацию.

Режиссер Джо Райт, работавший вместе с такими мастерами, как Нил Бергер и Филип Мартин, высоко оценил эту импровизацию.

Однако это не единственная сцена, которая случайно стала частью серии. Рудинский рассказал, как показать на пальцах герб Украины, и этот момент вставили в сценарий. Актер чрезвычайно гордится тем, что смог добавить важные смыслы в популярный проект.

Напомним, как Александр Рудинский получил роль в фильме Джорджа Клуни и о чем эта лента. Также актер Остап Ступка познакомил мать с молодой возлюбленной.