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Украинский актер обматерил россиян в фильме Джорджа Клуни — видео

11 января 2025 20:50
Карина Шовенко - Редактор
Карина Шовенко
Редактор
Александр Рудинский обругал россиян в голливудском сериале - видео
Украинский актер Александр Рудинский. Фото: instagram/sasha_rudinskiy
Карина Шовенко - Редактор
Карина Шовенко
Редактор

Украинский известный актер Александр Рудинский сыграл роль военного в шпионском триллере "Агентство" Джорджа Клуни. Артист сымпровизировал и обматерил россиян прямо во время съемок.

Фрагменты фильма актер выложил в соцсети.

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Украинский актер удивил Джорджа Клуни импровизированным обращением к россиянам. Он сыграл роль военного Саши Бутенко в шпионском триллере "Агентство".

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику 18+.

@sasha.rudynskyi

THE AGENCY выходит на Paramount+ и Showtime режиссера Джо Райта #paramountplus #showtime #agency

♬ оригинальный звук - Александр Рудинский

Актер во время съемки сцены перестрелки отдался эмоциям и добавил реплику, которой не было в сценарии: "Слава Украине, с*ки!". Режиссер Джо Райт, работавший вместе с такими мастерами, как Нил Бергер и Филип Мартин, высоко оценил эту импровизацию.

Режиссер Джо Райт, работавший вместе с такими мастерами, как Нил Бергер и Филип Мартин, высоко оценил эту импровизацию.

Однако это не единственная сцена, которая случайно стала частью серии. Рудинский рассказал, как показать на пальцах герб Украины, и этот момент вставили в сценарий. Актер чрезвычайно гордится тем, что смог добавить важные смыслы в популярный проект.

@sasha.rudynskyi

“THE AGENCY” или «АГЕНСТВО» Сцена из второго эпизода. Режиссер второго эпизода - Джо Райт #агентство #paramountplus #showtime #ukraine большое спасибо за это видео: @Nazar Gecha

♬ оригинальный звук - Александр Рудинский

Напомним, как Александр Рудинский получил роль в фильме Джорджа Клуни и о чем эта лента. Также актер Остап Ступка познакомил мать с молодой возлюбленной. 

фильм россияне Джордж Клуни актеры украинские звезды

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20:00 Перемещение военного во время ВВК — законно ли это

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

19:58 В Страсбурге столкнулись два трамвая — десятки раненых

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