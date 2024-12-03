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Украинский актер признался, как получил роль в сериале Клуни

3 декабря 2024 23:00
Карина Шовенко - Редактор
Карина Шовенко
Редактор
Александр Рудинский снялся в сериале Джорджа Клуни.
Украинский актер Александр Рудинский / Фото: instagram/sasha_rudinskiy
Карина Шовенко - Редактор
Карина Шовенко
Редактор

Украинский актер Александр Рудинский сыграл в сериале, продюсером которого стал звезда Голливуда Джордж Клуни. Артист рассекретил, как ему удалось попасть в масштабный проект.

Деталями он поделился в интервью Harpers Bazaar.

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Александр Рудинский сыграл в шпионской ленте "Агентство". Съемки проходили в Эстонии и Англии. О кастинге в проекте Рудынский узнал благодаря своему агенту. Он прошел все этапы проб, прежде чем его утвердили на роль.

"О кастинге мне рассказала мой агент. Сначала я проходил несколько туров самопроб, а потом имел Zoom-встречу с режиссером. Когда узнал, что получил роль, был очень счастлив, но одновременно волновался. Было много организационных моментов. Но в общем я был в восторге от такой возможности", — поделился актер.

Александр Рудинский
Александр Рудинский на съемках. Фото: instagram/sasha_rudinskiy

Александр получил роль украинского военного, выполняющего задание под прикрытием врача как на подконтрольной, так и на оккупированной территории Украины. Для артиста было важно то, что в сериале подняли тему его Родины.

"Что для меня особенно важно — это тема Украины, которая проходит линейно через весь сюжет. Мой персонаж является частью этой линии, особенно во второй, третьей, девятой и десятой сериях. Есть одна сцена, где мой герой решается на поступок, про который, наверное, мечтают все украинцы. Хотелось бы, чтобы что-то подобное происходило не только в кино, а и в реальной жизни", — рассказал Рудинський.

Александр Рудинский и Ричард Гир
Александр Рудинский и Ричард Гир. Фото: instagram/sasha_rudinskiy

Одним из продюсеров сериала является Джордж Клуни, а также в проект вовлечен голливудский актер Ричард Гир.

Напомним, Марго Робби ударила Леонардо Ди Каприо, что произошло между звездами. Также актер Джонни Депп покинул свою русскую пассию.

украинцы кино Джордж Клуни Голливуд кастинг війна

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