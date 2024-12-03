Александр Рудинский снялся в сериале Джорджа Клуни.

Украинский актер Александр Рудинский / Фото: instagram/sasha_rudinskiy

Украинский актер Александр Рудинский сыграл в сериале, продюсером которого стал звезда Голливуда Джордж Клуни. Артист рассекретил, как ему удалось попасть в масштабный проект.

Деталями он поделился в интервью Harpers Bazaar.

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Александр Рудинский сыграл в шпионской ленте "Агентство". Съемки проходили в Эстонии и Англии. О кастинге в проекте Рудынский узнал благодаря своему агенту. Он прошел все этапы проб, прежде чем его утвердили на роль.

"О кастинге мне рассказала мой агент. Сначала я проходил несколько туров самопроб, а потом имел Zoom-встречу с режиссером. Когда узнал, что получил роль, был очень счастлив, но одновременно волновался. Было много организационных моментов. Но в общем я был в восторге от такой возможности", — поделился актер.

Александр Рудинский на съемках. Фото: instagram/sasha_rudinskiy

Александр получил роль украинского военного, выполняющего задание под прикрытием врача как на подконтрольной, так и на оккупированной территории Украины. Для артиста было важно то, что в сериале подняли тему его Родины.

"Что для меня особенно важно — это тема Украины, которая проходит линейно через весь сюжет. Мой персонаж является частью этой линии, особенно во второй, третьей, девятой и десятой сериях. Есть одна сцена, где мой герой решается на поступок, про который, наверное, мечтают все украинцы. Хотелось бы, чтобы что-то подобное происходило не только в кино, а и в реальной жизни", — рассказал Рудинський.

Александр Рудинский и Ричард Гир. Фото: instagram/sasha_rudinskiy

Одним из продюсеров сериала является Джордж Клуни, а также в проект вовлечен голливудский актер Ричард Гир.

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