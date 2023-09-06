Украинский экшн "Довбуш" продолжает собирать миллионы в прокате

Кадр из фильма "Довбуш". Фото: facebook.com/film.ua

Приключенческо-исторический экшн "Довбуш" режиссера Олеся Санина поражает кассовыми сборами. Через две недели в прокате фильм собрал 20 миллионов гривен.

Об этом в социальной сети рассказала Film.ua Group.

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Картина "Довбуш" продолжает успешно покорять зрителей. Билеты за две недели проката приобрели около 163 456 зрителей.

"Делимся результатами второго прокатного уикенда фильма "Довбуш". Кассовые сборы составили 23 306 505 грн, а количество проданных билетов составляет 163 456! Спасибо всем, кто уже поддержал украинское кино просмотром и оставил о нем отзыв в соцсетях. Благодаря вам и вашим рекомендациям получилось сделать невероятное и во второй уикенд собрали большую кассу, чем в первый. Прокат продолжается, поэтому присоединяйтесь, чтобы увидеть своими глазами масштабную историю о защите собственной земли, любви и свободы", — говорится в официальном сообщении.

Работа над лентой длилась 10 лет. Планировалось, что в прокат фильм выйдет в мае 2022 года, но из-за полномасштабного вторжения премьеру перенесли.

Главный герой ленты Олекса Довбуш — герой украинских легенд, известный своим рвением и борьбой за справедливость. Довбуш считается самым прославленным героем Прикарпатья и Гуцульщины XVIII века.

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