"Це болюча тема": Бєдняков розкритикував драму про блокаду Маріуполя

Ведучий Андрій Бєдняков. Фото: instagram.com/biedniakov/

Ведучий Андрій Бєдняков чесно зізнався, новий фільм про блокаду Маріуполя йому не сподобався. Артист зазначив, що скептично ставиться до художнього кіно під час війни.

Про це зірка написав у своєму Instagram.

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На 16 хвилині хотілося вимкнути

Андрій Бєдняков народився у Маріуполі. Під час окупації міста, у 2022 році, померла його мама. Про те, як виживали його близькі, шоумен знає з тих коротких телефонних розмов, які йому вдавалося з ними мати, коли був зв'язок. Тож новинку кіно Бєдняков оцінив з певною долею критики.

Ведучий Андрій Бєдняков поділився враженнями від фільму про блокаду Мариуполя "Юрик". Фото: instagram.com/biedniakov/

Ведучий Андрій Бєдняков поділився враженнями від фільму про блокаду Мариуполя "Юрик". Фото: instagram.com/biedniakov/

"Фільм мені (пробачте) не сподобався, — почав свій допис артист, — на 16 хвилині хотілося вимкнути після того, як біленька машина ОБСЄ повільно (так, зазвичай і їздять у місті, яке закидають бомбами та мінами) пересувалася і закликала мешканців до Евакуації. До ЕВАКУАЦІІ, якої НЕ було в Маріуполі. Це болюча тема. Бо скільки годин я особисто розмовляв з людьми, щоб вони якось заїхали на район і забрали моїх. Скільки було людей, які намагалися виїхати або вивезти своїх близьких...і тому така реакція".

Бєдняков розповів, що йому було дивно бачити героїв чисто вдягнених у добре освітленому підвалі, коли реальність була зовсім іншою. Актор закликав знімати документальне кіно, яке засноване на розповідях свідків тих подій. Бєдняков підсумував, що не має за мету когось образити, а просто висловив свою думку.

Ведучий Андрій Бєдняков поділився враженнями від фільму про блокаду Мариуполя "Юрик". Фото: instagram.com/biedniakov/

Прем'єра української воєнної драми "Юрик" відбулася у День незалежності, 24 серпня. Фільм, заснований на реальних подіях, розповідає історію звичайної української сім'ї з Маріуполя, яка боролася за право жити під час війни. Головний герой – 11-річний хлопчик Юрик, мав щасливу родину, але 24 лютого 2022 року окупанти вбили Юрикового тата, сестру і дідуся. Одного дня мама Юрика дізналася, що дітей планують вивезти з Маріуполя в Росію, і вирішила врятувати свого сина. Вона залишилася вдома зі своєю матір'ю, щоб захистити рідний дім, а Юрика відправила в Естонію до родичів. Фільм показує непростий шлях хлопчика.

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