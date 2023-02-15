Украинский фильм Дом из заноз, номинированный на Оскар, выйдет в широкий прокат

Украинский фильм, номинированный на "Оскар", выйдет в широкий прокат: когда можно посмотреть
Фильм "Дом из заноз" (A House Made of Splinters), снятый в копродукции Украины, Дании, Швеции и Финляндии, вошел в номинацию "Лучший документальный фильм" премии "Оскар". Это первый украинский фильм, который сразится за главную киностатуэтку мира.
Увидеть документалку на больших экранах можно уже совсем скоро, говорится на сайте Госкино.
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Подробности
Лента "Дом из заноз" датского режиссера Симона Леренга Вильмонта выйдет в украинский кинопрокат 9 марта, за три дня до официальной церемонии премии "Оскар". Увидеть фильм можно будет во многих кинотеатрах страны.
"Дом из заноз" — документальная лента о детях из сложных семей, которые попали в приют Лисичанска Луганской области, расположенного неподалеку от линии фронта. Там они проводят девять месяцев и либо возвращаются к родителям, либо попадают в интернат или приемную семью.
Фильм получил одну из самых престижных наград в мире — за "Лучшую режиссуру" на кинофестивале в Санденсе. Также фильм получил две награды на греческом кинофестивале Thessaloniki International Film Festival и победу на Гетеборгском кинофестивале в Швеции.
Напомним, ранее мы писали, что украинский фильм "Ля Полисиада" получил престижную награду в Нидерландах. Также мы писали, кто получил номинации на премию "Оскар".