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Украинский фильм, номинированный на "Оскар", выйдет в широкий прокат: когда можно посмотреть

15 февраля 2023 18:49
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Украинский фильм Дом из заноз, номинированный на Оскар, выйдет в широкий прокат
Украинский фильм, номинированный на "Оскар", выйдет в широкий прокат
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Фильм "Дом из заноз" (A House Made of Splinters), снятый в копродукции Украины, Дании, Швеции и Финляндии, вошел в номинацию "Лучший документальный фильм" премии "Оскар". Это первый украинский фильм, который сразится за главную киностатуэтку мира.

Увидеть документалку на больших экранах можно уже совсем скоро, говорится на сайте Госкино.

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Подробности

Лента "Дом из заноз" датского режиссера Симона Леренга Вильмонта выйдет в украинский кинопрокат 9 марта, за три дня до официальной церемонии премии "Оскар". Увидеть фильм можно будет во многих кинотеатрах страны.

"Дом из заноз" — документальная лента о детях из сложных семей, которые попали в приют Лисичанска Луганской области, расположенного неподалеку от линии фронта. Там они проводят девять месяцев и либо возвращаются к родителям, либо попадают в интернат или приемную семью.

Фильм получил одну из самых престижных наград в мире — за "Лучшую режиссуру" на кинофестивале в Санденсе. Также фильм получил две награды на греческом кинофестивале Thessaloniki International Film Festival и победу на Гетеборгском кинофестивале в Швеции.

Напомним, ранее мы писали, что украинский фильм "Ля Полисиада" получил престижную награду в Нидерландах. Также мы писали, кто получил номинации на премию "Оскар".

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