Український фільм Будинок зі скалок, який номіновано на Оскар, вийде в широкий прокат

Український фільм, який номіновано на "Оскар", вийде у широкий прокат: коли можна подивитися
Фільм "Будинок зі скалок" (A House Made of Splinters), знятий у копродукції України, Данії, Швеції та Фінляндії, увійшов у номінацію "Найкращий документальний фільм" премії "Оскар". Це перший український фільм, який побореться за головну кіностатуетку світу.
Побачити документалку на великих екранах можна вже буде зовсім незабаром, йдеться на сайті Держкіно.
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Деталі
Стрічка "Будинок зі скалок" данського режисера Сімона Леренґа Вільмонта вийде в український кінопрокат 9 березня, за три дні до офіційної церемонії премії "Оскар". Побачити фільм можна буде в багатьох кінотеатрах країни.
"Будинок зі скалок" — документальна стрічка про дітей зі складних родин, які потрапили до притулку Лисичанська Луганської області, розташованого неподалік лінії фронту. Там вони проводять дев’ять місяців — і або повертаються до батьків, або потрапляють в інтернат чи прийомну родину.
Фільм отримав одну з найпрестижніших нагород у світі — за "Найкращу режисуру" на кінофестивалі в Санденсі. Також фільм здобув дві нагороди на грецькому кінофестивалі Thessaloniki International Film Festival та перемогу на Ґетеборзькому кінофестивалі у Швеції.
Нагадаємо, раніше ми писали, що український фільм "Ля Палісіада" отримав престижну нагороду у Нідерландах. Також ми писали, хто отримав номінації на цьогорічну премію "Оскар".