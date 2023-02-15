Український фільм Будинок зі скалок, який номіновано на Оскар, вийде в широкий прокат

Український фільм, який номіновано на "Оскар", вийде у широкий прокат

Фільм "Будинок зі скалок" (A House Made of Splinters), знятий у копродукції України, Данії, Швеції та Фінляндії, увійшов у номінацію "Найкращий документальний фільм" премії "Оскар". Це перший український фільм, який побореться за головну кіностатуетку світу.

Побачити документалку на великих екранах можна вже буде зовсім незабаром, йдеться на сайті Держкіно.

Деталі

Стрічка "Будинок зі скалок" данського режисера Сімона Леренґа Вільмонта вийде в український кінопрокат 9 березня, за три дні до офіційної церемонії премії "Оскар". Побачити фільм можна буде в багатьох кінотеатрах країни.

"Будинок зі скалок" — документальна стрічка про дітей зі складних родин, які потрапили до притулку Лисичанська Луганської області, розташованого неподалік лінії фронту. Там вони проводять дев’ять місяців — і або повертаються до батьків, або потрапляють в інтернат чи прийомну родину.

Фільм отримав одну з найпрестижніших нагород у світі — за "Найкращу режисуру" на кінофестивалі в Санденсі. Також фільм здобув дві нагороди на грецькому кінофестивалі Thessaloniki International Film Festival та перемогу на Ґетеборзькому кінофестивалі у Швеції.

Нагадаємо, раніше ми писали, що український фільм "Ля Палісіада" отримав престижну нагороду у Нідерландах. Також ми писали, хто отримав номінації на цьогорічну премію "Оскар".